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Потери американских фермеров в 2027 году могут превысить 30 млрд долларов

25 августа 2026 14:02
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Американские фермеры переживают финансовый кризис – самый тяжелый за последние 40 лет. Всему виной – рост цен на топливо, который произошел на фоне военной операции США против Ирана и ситуации в Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потери американских фермеров в 2027 году могут превысить 30 млрд долларов-2

Стоимость дизельного топлива подскочила более чем на 40 %, а фосфорные удобрения подорожали в два раза. Ситуацию усугубляют аномальная засуха и низкие закупочные цены на урожай. Для многих аграриев следующий год станет убыточным.

Без масштабной государственной помощи общие потери производителей зерновых в 2027-м могут превысить 30 миллиардов долларов. При этом попытка Белого дома сбить инфляцию льготным импортом зарубежной говядины вызвала скандал. Местные фермеры обвинили власти в предательстве.

Аналитики предупреждают, что проблемы агросектора неизбежно приведут к подорожанию продуктов питания и создадут серьезную угрозу для властей накануне выборов в Конгресс.

# политика США # США

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