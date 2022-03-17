Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине
Новости Беларуси. 13 белорусским дальнобойщикам, которых удерживали в Житомирской области, наконец удалось вернуться в Беларусь. Без фур, груза, но все живы и здоровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, связи с водителями большегрузов не было с 28 февраля. Все эти дни белорусы находились практически в плену у украинских военнослужащих, без документов, под охраной. Грузовики были помещены на стоянку возле местного суда. Поводом для задержания, по словам потерпевших, стали отметки в их паспортах о пересечении границы ДНР.
Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
После их вывода с территории Украины требуется проведение работы по их доставке через территорию сопредельных государств на территорию Республики Беларусь. Здесь уже идет взаимодействие с компетентным органами этих государств, по территории которых они поедут. Это Румыния, Венгрия, Словакия, Польша.
Вопросы решаются как с транспортом, подвижным составом, так и визовые вопросы. Вчера главой государства поддержана соответствующая инициатива Министерства транспорта и МИДа. До конца текущего месяца не требуется виз для отдельных перевозчиков, которые возвращаются домой, ввиду ситуации, которая сложилась в Украине.
После проверки, благодаря усилиям волонтеров, водителей отпустили. Домой им пришлось возвращаться через Польшу. Как оценивают волонтеры, в Украине все еще находится около 50 человек, которые не могут вернуться в Беларусь. Прилагаются все усилия для их возвращения.