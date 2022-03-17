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Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине

17 марта 2022 16:18
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Новости Беларуси. 13 белорусским дальнобойщикам, которых удерживали в Житомирской области, наконец удалось вернуться в Беларусь. Без фур, груза, но все живы и здоровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, связи с водителями большегрузов не было с 28 февраля. Все эти дни белорусы находились практически в плену у украинских военнослужащих, без документов, под охраной. Грузовики были помещены на стоянку возле местного суда. Поводом для задержания, по словам потерпевших, стали отметки в их паспортах о пересечении границы ДНР.

Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине-1

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
После их вывода с территории Украины требуется проведение работы по их доставке через территорию сопредельных государств на территорию Республики Беларусь. Здесь уже идет взаимодействие с компетентным органами этих государств, по территории которых они поедут. Это Румыния, Венгрия, Словакия, Польша.

Вопросы решаются как с транспортом, подвижным составом, так и визовые вопросы. Вчера главой государства поддержана соответствующая инициатива Министерства транспорта и МИДа. До конца текущего месяца не требуется виз для отдельных перевозчиков, которые возвращаются домой, ввиду ситуации, которая сложилась в Украине.

Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине-4

После проверки, благодаря усилиям волонтеров, водителей отпустили. Домой им пришлось возвращаться через Польшу. Как оценивают волонтеры, в Украине все еще находится около 50 человек, которые не могут вернуться в Беларусь. Прилагаются все усилия для их возвращения.

# Международная политика # общество # Сергей Дубина # Фотофакт

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