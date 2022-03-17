Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине

Новости Беларуси. 13 белорусским дальнобойщикам, которых удерживали в Житомирской области, наконец удалось вернуться в Беларусь. Без фур, груза, но все живы и здоровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, связи с водителями большегрузов не было с 28 февраля. Все эти дни белорусы находились практически в плену у украинских военнослужащих, без документов, под охраной. Грузовики были помещены на стоянку возле местного суда. Поводом для задержания, по словам потерпевших, стали отметки в их паспортах о пересечении границы ДНР.