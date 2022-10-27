«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований

Новости Беларуси. Борисовские боксеры привезли медали областных соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята 2007-2008 годов рождения участвовали в турнире среди спортшкол области.

Сборная Борисовской СДЮШОР заняла третье место в командном зачете. А на верхнюю ступень пьедестала поднялись Сергей Дубина в категории до 57 килограммов, а также Даниил Мациевский – в весе до 63-х и Иван Синяк – до 66-и. Также в копилке команды есть бронза.

Георгий Дмитер, тренер-преподаватель Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Пять недель готовились к соревнованиям. На соревнования ездили восемь человек. Этапы подготовки проходили с начала сентября. Область проходила в начале октября. Заняли три первых места, сейчас поедем проверять свои силы на республику. Главное в спорте – чтобы были регулярные тренировки, и результат не заставит себя ждать.