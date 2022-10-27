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«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований

27 октября 2022 13:45
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Новости Беларуси. Борисовские боксеры привезли медали областных соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята 2007-2008 годов рождения участвовали в турнире среди спортшкол области.

«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований-1

Сборная Борисовской СДЮШОР заняла третье место в командном зачете. А на верхнюю ступень пьедестала поднялись Сергей Дубина в категории до 57 килограммов, а также Даниил Мациевский – в весе до 63-х и Иван Синяк – до 66-и. Также в копилке команды есть бронза.

«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований-4

Георгий Дмитер, тренер-преподаватель Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Пять недель готовились к соревнованиям. На соревнования ездили восемь человек. Этапы подготовки проходили с начала сентября. Область проходила в начале октября. Заняли три первых места, сейчас поедем проверять свои силы на республику. Главное в спорте – чтобы были регулярные тренировки, и результат не заставит себя ждать.

«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований-7

Параллельно состоялось областное первенство среди участников 2009-2010 годов рождения. И здесь борисовчане не остались без наград: у них первые и вторые места.

# Единоборства # общество # Георгий Дмитер # Даниил Мациевский # Иван Синяк # Сергей Дубина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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