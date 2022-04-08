Таможня вводит тарифные льготы на ряд товаров. В правительстве обсудили меры поддержи белорусской экономики

Новости Беларуси. Смягчение кредитной, налоговой и арендной нагрузки на предприятия. Представители профильных министерств обсудили меры поддержки народного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о более чем сотне инициатив в помощь белорусской экономике в условиях западных санкций. Стоит задача максимально оперативно воспользоваться ими. Крупный блок вопросов посвящен импортозамещению. Предприятиям нужно в кратчайшие сроки найти новых поставщиков и покупателей продукции, а людям – обеспечить доступ к привычным товарам и услугам или к их достойной альтернативе. Для этого таможня снижает административные барьеры и вводит тарифные льготы на ряд ввозимых товаров. Документ предусматривает соцподдержку населения и бизнеса. Она включает адресную помощь и безвозмездные субсидии. Повышенного внимания требует и транспортная отрасль. В частности, грузовые и железнодорожные перевозки. Логистические коридоры будут перенаправлены на Восток.

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

Самое главное, чтобы при переориентации транспорт был готов предоставить ту услугу, которая будет на данном направлении востребована. И в этом заключается наша задача сотрудничества с компетентными органами восточного вектора. Это Грузия, Азербайджан, Турция. Непосредственно дальняя дуга – это Монголия, Китай, Казахстан, Таджикистан. С этими странами также проводятся мероприятия. Одно из направлений, на которые мы сейчас рассчитываем – это практическая реализация соглашения между Республикой Беларусь и Китаем о начале перевозок в данном направлении автомобильным транспортом.