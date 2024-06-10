Что рассчитывают получить от Указа Президента об автомобильных перевозках? Рассказали в Минтрансе

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

Самое главное, что мы рассчитываем получить от указа и от реализации принципа регистрации в реестре, – это четкое разделение наименования каждого субъекта. Кто есть кто, и, если ты в этом реестре не зарегистрирован, ты вне правового поля. Как бы ты себя ни считал владельцем, неким субъектом, который оказывает информационные услуги, это подпадает под действие определения, записанного в законодательстве. Таким образом, мы трактуем это как действие либо диспетчера, либо перевозчика. У нас нет понятия таксопарка. Многие тоже сейчас апеллируют – таксопарки. Вот вы называете парк, парк транспортных средств. В итоге мы пришли к тому, что уже водитель считает себя якобы наемным человеком, но он таковым не является, потому что парк предоставляет ему в аренду транспортное средство и говорит: вот ты будешь ездить на нем. У нас есть понятие – перевозчик, есть диспетчер, есть водитель. И этот субъектный состав сейчас будет в реестре четко регламентирован – раз, два, три. У нас такси – это публичный договор. Соответственно, если вы говорите – аренда, в арендных взаимоотношениях заказчик, пассажир определяет условия, которые он хотел бы видеть в этой перевозке.

Кирилл Казаков, СТВ:

А здесь он соглашается на то, которое ему дают.

Сергей Дубина:

Либо он не соглашается, подписывая соответствующий договор. Такси – это публичный договор. Соответственно, если вы выбрали автомобиль и рассчитываете, что это такси, вы понимаете, что государство к нему предъявляет определенные требования, которые он должен соблюдать. Если в определенный период времени государство приняло решение, что мы эту сферу немного отпустим для того, чтобы перевозчики сами контролировали, как они ездят, а мы с транспортной инспекцией при необходимости придем на камеральную проверку, выясним все нарушения... Типа свободный рынок. Перевозчик сам за собой следит, сам ответственность устанавливает свою перед водителем, перед пассажиром. Но мы пришли к тому, что это...

Алена Сырова, СТВ:

Полнейший беспредел.

Сергей Дубина:

Начали экономить по всем статьям.