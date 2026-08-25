Во Франции из-за смерча пострадали около 40 человек

На юго-запад Франции обрушился торнадо. Пострадали около 40 человек. Двое находятся в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер повредил около 300 домов. Без электричества остались почти три тысячи семей. Поваленные деревья заблокировали дороги и вызвали сбои в работе крупных аэропортов, включая Бордо и Марсель. Из-за непогоды организаторам пришлось отменить этап международной велогонки.

Мощный смерч сформировался на фоне затяжного грозового фронта, который пришел на смену аномальной жаре. Последствия устраняют более 100 спасателей: они расчищают завалы и помогают жителям пострадавших коммун.