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Новости по тегу #Сергей Чижик

В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса
17 апреля 2025 19:08

В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса

Все достижения страны в одном месте! Чем выставка «Моя Беларусь» покорила зрителей?
28 декабря 2024 18:57

Все достижения страны в одном месте! Чем выставка «Моя Беларусь» покорила зрителей?

«Очень впечатлён». Участники заседания Комиссии СНГ по атомной энергии оценили работу БелАЭС
29 ноября 2023 18:04

«Очень впечатлён». Участники заседания Комиссии СНГ по атомной энергии оценили работу БелАЭС

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле
16 февраля 2023 14:21

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле

Выставка «Беларусь интеллектуальная» за два месяца объедет все областные центры
30 января 2023 19:56

Выставка «Беларусь интеллектуальная» за два месяца объедет все областные центры

Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022
10 сентября 2022 15:40

Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022

«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России
30 июня 2021 06:54

«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России

Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут
16 октября 2020 09:14

Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?
11 сентября 2020 21:46

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?

Александр Лукашенко: «У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить»
11 сентября 2020 14:05

Александр Лукашенко: «У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить»

Александр Лукашенко: большинство наших учёных – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию
11 сентября 2020 11:16

Александр Лукашенко: большинство наших учёных – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук
11 сентября 2020 07:48

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук