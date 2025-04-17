В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса

Земля – для жизни, космос – для промышленности. В столице 17 апреля состоялась презентация сборника трудов VII Глобальной конференции по индустриализации ближнего космоса. На страницах издания представлены материалы с новым взглядом на освоение космоса. Основная идея задумки – развернуть все вредные производства вдали от Земли – на ее орбите, что, в свою очередь, позволит защитить экологию нашей планеты и сохранить человеческую цивилизацию, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Евгений Петров, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Струнные технологии»:

Хотя многие говорят о том, что это утопия, что объединение человечества вокруг такого масштабного проекта невозможно, тем не менее, мы видим, что это один единственный путь развития человеческой цивилизации, который гарантирует сохранение ее в долгосрочной перспективе.

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:

Мы слышим утверждение признанных ученых, экспертов, экономистов о том, что да, именно идеи Юницкого действительно самые научно обоснованные, рентабельные и перспективные для развития новой эпохи мирного освоения космоса.

Конференция имеет более чем 30-летнюю историю. За это время в ней приняли участие представители 35 стран. Это уникальная площадка для демонстрации результатов научных исследований и разработок ученых по реализации геокосмических программ. Материалы форума размещаются в крупнейших библиотеках мира. В презентации приняли участие ведущие ученые компании-разработчика, инженеры, работники госструктур, а также представители Национальной Академии наук.

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям НАН Беларуси:

Очень много хороших инженерных решений, которые нужно использовать в космосе. Этому направлению уделяют очень большое внимание. Я думаю, что очень хорошие перспективы у нас, Союзного государства, в том числе с участием Беларуси, как по освоению ближнего космоса, так и дальнего космоса.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Развивается целый ряд технологий. Люди-инженеры работают, и не только инженеры, которые могут принести очень интересные разработки, технологии в различных направлениях.