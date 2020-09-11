Александр Лукашенко: «У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить»

Новости Беларуси. Предложения научного сообщества страны, по мнению Президента, должны лечь в основу программы развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее предстоит принять уже через несколько месяцев во время Всебелорусского народного собрания. Оно запланировано на декабрь-январь, и важно учесть все нюансы, прописать конкретные предложения, прогнозы и сделать ее максимально реальной и выполнимой. Александр Лукашенко: большинство наших учёных – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию Отчасти по этой причине в непростое для Беларуси время Александр Лукашенко приехал на разговор к ученым. Вклад науки в развитие мировых процессов и любого государства переоценить сложно. Важно сохранить людей, базу и преемственность поколений в науке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет преемственности, будем революционно или по-бандитски ломать, а потом заново строить – это просто глупость, это невозможно. У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить. Поэтому давайте вместе подумаем, как сделать научную стезю для наших молодых людей более привлекательной. Сегодня создано уже немало. У нас успешно работает программа «Университет 3.0». В этих целях развитие инновационного предпринимательства, функционируют технопарки. Для подготовки кадров в условиях реального производства создаются отраслевые лаборатории в промышленных холдингах и на предприятиях. Эту практику надо продолжать. Государство ежегодно выделяет по 100 стипендий Президента, надо будет – больше для ученых. Назначаются гранты. Надо – будет больше, но только за результат.

Не менее, чем финансовое стимулирование, важен институт наставничества. Для того, чтобы я потом не пожалел, что как не хватает нам стариков. Я всегда говорил: вы только тогда станете великими, если после себя оставите, ну, не школу, а десяток таких, как вы, которые продолжат то, что вы начали. Президент страны также ознакомился с последними разработками белорусских ученых. Это сразу несколько стратегически важных направлений: сельское хозяйство, машино- и приборостроение, космос, нанотехнологии.

Глава государства акцентировал внимание на окупаемость науки. И напомнил, что на мировой арене высоких технологий важно не только создавать, но и уметь продавать.