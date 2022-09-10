Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022

Новости Беларуси. Белорусы пересаживаются на электромобили. Только за семь месяцев 2022 года востребованность зарядных станций для них выросла наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на торжественной церемонии открытия Minsk ELECTRO-2022.

В 2022-м электроралли проходит уже второй раз. За лидерство боролись девять экипажей. Для них подготовили дистанцию длиною 90 километров. Она проходила как по полигону, так и по улицам города. Также мастерство вождения продемонстрировали те, кто обуздал моноколесо.

Игорь Сущенко, инструктор по обучению езде на моноколесе:

Мы приехали на этот фестиваль, чтобы показать возможности моноколеса. Самая главная возможность человека, который двигается на моноколесе, – это свободные руки. И здесь не поспоришь. На моноколесе можно перевезти очень много вещей, которые у человека, не умеющего ездить на моноколесе, не укладываются в голове: как можно двигаться на одной точке опоры, более того, еще перевозить что-то?

На старт электроралли вышла и новая модель отечественного спортивного электрокара. Его разработали в Национальной академии наук. К слову, в гонке поучаствовали и другие электролегковушки, к созданию которых приложили руку отечественные ученые.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

На сегодня мы уверенно можем сказать, что создан, разработан и поставлен на производство специализированный электродвигатель. Причем разной мощности. Электроника управления к этим машинам, сборка аккумуляторных систем. И все остальные навыки. Вы видите, начиная от минивэна с нашими комплектующими и заканчивая спортивным вариантом. Он еще себя покажет.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Количество электротранспорта у нас увеличивается уже не год к году, а каждый месяц. Люди видят в этом экологически чистый вид транспорта, он бесшумный, Соответственно, все то, что сейчас у нас происходит в стране: проведения мероприятий для электротранспорта, сегодняшнее электроралли Minsk ELECTRO-2022 – это тоже один из таких моментов популяризации и продвижения электротранспорта у нас в стране.