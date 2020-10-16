Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Мы формируем такой проект будущего, как отечественный электромобиль. Целый ряд новых машин ставится на производство. Заложили совершенно новые еще разработки, которые будут продолжаться еще несколько лет. Безусловно, мы готовы выйти на рынок с широким спектром малых электрических средств для населения: для сельской местности, для почтальонов, коммунальная машина, которая будет убирать наши улицы, это льдозаливочная машина, это перевозка пассажиров в аэропортах. Это все делается. Есть у нас попытка даже такой спортивный болид сделать – он уже есть, нужно только поработать над обшивкой. Он развивает очень хорошие параметры.