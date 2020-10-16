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Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут

16 октября 2020 09:14
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Новости Беларуси. К разработке беспилотного трактора приступили белорусские ученые. Машина призвана облегчить труд аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система спутниковой навигации проложит маршрут и поможет в посеве и уборке урожая.

Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут-1

Уже созданы и проходят испытания беспилотные карьерные самосвалы. Новинка необходима в местах, где добыча полезных ископаемых затруднена. Особое внимание ученые уделяют электротранспорту.

Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут-4

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Мы формируем такой проект будущего, как отечественный электромобиль. Целый ряд новых машин ставится на производство. Заложили совершенно новые еще разработки, которые будут продолжаться еще несколько лет. Безусловно, мы готовы выйти на рынок с широким спектром малых электрических средств для населения: для сельской местности, для почтальонов, коммунальная машина, которая будет убирать наши улицы, это льдозаливочная машина, это перевозка пассажиров в аэропортах. Это все делается. Есть у нас попытка даже такой спортивный болид сделать – он уже есть, нужно только поработать над обшивкой. Он развивает очень хорошие параметры.

Беспилотный трактор разрабатывают белорусские учёные. Он будет сам прокладывать маршрут-7

Эко-техника и ее использование 16 октября будет в центре внимания и на первом форуме по развитию электромобильности «E-Mobility – 2020» в Минске. Заявлены сразу несколько тем для обсуждения: развитие рынка электротранспорта с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, развитие сети электрозарядных станций.

# Белорусская наука # общество # Сергей Чижик # Фотофакт

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