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Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук

11 сентября 2020 07:48
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Новости Беларуси. 11 сентября Президент Беларуси посещает Национальную академию наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук-1

Александр Лукашенко ознакомится с выставкой научных и технических достижений и встретится с белорусскими учеными – представителями НАН, вузов, отраслей народного хозяйства. 

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук-4

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:  
Очень хорошая в Беларуси школа физиков, оптиков, лазерщиков. Мы представляем и мощный лазер высокотехнологичный, плюс минитюризация лазеров. Вот этот маленький приборчик стоит порядка 3-5 тысяч долларов.  

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук-7

Работаем над безопасной биоразлагаемой упаковкой. Это и полимерная упаковка. Мы на базе крахмала, картофеля, кукурузы получаем составные части, дальше с переходом на пленки. Плюс мы еще работаем в направлении бумаги. Специальная пропитка для бумаги, которая позволит хранить продукты, срок жизни продолжать. Она, безусловно, безопасная. Объемы бумаги в стране есть, мы делаем специфическую бумагу.   

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук-10

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук-12

Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук-14

Отметим, что благодаря разработкам ученых в Беларуси выпускается свыше 240 наименований импортозамещающей продукции. В области науки наша страна сотрудничает с партнерами из 100 государств.   

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Сергей Чижик # Фотофакт

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