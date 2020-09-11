Александр Лукашенко посещает Национальную академию наук

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси: Очень хорошая в Беларуси школа физиков, оптиков, лазерщиков. Мы представляем и мощный лазер высокотехнологичный, плюс минитюризация лазеров. Вот этот маленький приборчик стоит порядка 3-5 тысяч долларов.

Работаем над безопасной биоразлагаемой упаковкой. Это и полимерная упаковка. Мы на базе крахмала, картофеля, кукурузы получаем составные части, дальше с переходом на пленки. Плюс мы еще работаем в направлении бумаги. Специальная пропитка для бумаги, которая позволит хранить продукты, срок жизни продолжать. Она, безусловно, безопасная. Объемы бумаги в стране есть, мы делаем специфическую бумагу.