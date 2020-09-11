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«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?

11 сентября 2020 21:46
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Новости Беларуси. В постоянной экспозиции НАН сотни экспонатов – в одном помещении с трудом умещается все то, над чем работает сейчас отечественная наука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-1

Вот макет спутника дистанционного зондирования земли с расширением до 0,3 метра (конкурировать может разве что американский). А еще разработки в АПК и генетике.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-4

Но больше всего ученые гордятся этим проектом десятилетия – строительством Белорусской атомной электростанции. Конечно, разрабатывали ее при непосредственном участии белорусского научного сообщества. И вот сейчас, когда уже позади фактический запуск АЭС, в Академии наук заняты иным.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-7

Сергей Чижик, заместитель председателя Академии наук:
Это утилизация топлива. Это первая задача. Варианты есть разные. Мы ищем самые эффективные, самые лучшие в мире, потому что захоронить где-то в другой стране – тут много не надо ума. Мы хотим понять что-то еще.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-10

Белорусская оптика всемирно известна. Мы разрабатываем уникальные лазеры. Эти небольшие, например, решают такие задачи, что белорусам готовы платить даже за океаном.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-13

Деньги вы получаете уже за товар свой?

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-16

Да, конечно. Лазеры поставляются в более чем 10 стран. Основные – Россия и Китай. Западные страны – Америка, Франция, Германия, Южная Корея. Это на мировом уровне. Вот этот лазер – он 10 грамм, а цену назвал Владимир Григорьевич. А вот этот лазер побольше, другие параметры, помощнее. Два лазера – примерно один трактор. Это высокие технологии.

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«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-19

Вообще, вопрос окупаемости Президент задавал практически у каждого стенда и в ответ слышал утвердительный ответ. Неудивительно, учитывая уровень разработок.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-22

80 человек уже пролечили, 15 клеточных продуктов разработали для лечения онкологии, волчанки, заболеваний кожи, глаз.
Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-25

Стимуляторы, регуляторы, удобрения и так далее. Микроудобрения, наноудобрения. То есть для всех, для разных видов растений.

Вот эта установка для обеззараживания крови. При заболевании вводится в вену, и при обращении кровь полностью обеззараживается. Это дыхательная система. Это подогреваемый гель до 70 градусов.

«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?-28

Вдыхание такой смеси за 10 минут убивает вирус в дыхательных путях, когда он там есть, и не обжигает никак дыхательный эпителий.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Сергей Чижик # Фотофакт

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