«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?

Новости Беларуси. В постоянной экспозиции НАН сотни экспонатов – в одном помещении с трудом умещается все то, над чем работает сейчас отечественная наука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот макет спутника дистанционного зондирования земли с расширением до 0,3 метра (конкурировать может разве что американский). А еще разработки в АПК и генетике.

Но больше всего ученые гордятся этим проектом десятилетия – строительством Белорусской атомной электростанции. Конечно, разрабатывали ее при непосредственном участии белорусского научного сообщества. И вот сейчас, когда уже позади фактический запуск АЭС, в Академии наук заняты иным.

Сергей Чижик, заместитель председателя Академии наук:

Это утилизация топлива. Это первая задача. Варианты есть разные. Мы ищем самые эффективные, самые лучшие в мире, потому что захоронить где-то в другой стране – тут много не надо ума. Мы хотим понять что-то еще.

Белорусская оптика всемирно известна. Мы разрабатываем уникальные лазеры. Эти небольшие, например, решают такие задачи, что белорусам готовы платить даже за океаном.

– Деньги вы получаете уже за товар свой?

Вообще, вопрос окупаемости Президент задавал практически у каждого стенда и в ответ слышал утвердительный ответ. Неудивительно, учитывая уровень разработок.

– 80 человек уже пролечили, 15 клеточных продуктов разработали для лечения онкологии, волчанки, заболеваний кожи, глаз.

– Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками.

– Стимуляторы, регуляторы, удобрения и так далее. Микроудобрения, наноудобрения. То есть для всех, для разных видов растений. Вот эта установка для обеззараживания крови. При заболевании вводится в вену, и при обращении кровь полностью обеззараживается. Это дыхательная система. Это подогреваемый гель до 70 градусов.