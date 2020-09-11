«Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?

Новости Беларуси. В постоянной экспозиции НАН сотни экспонатов – в одном помещении с трудом умещается все то, над чем работает сейчас отечественная наука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В постоянной экспозиции НАН сотни экспонатов – в одном помещении с трудом умещается все то, над чем работает сейчас отечественная наука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот макет спутника дистанционного зондирования земли с расширением до 0,3 метра (конкурировать может разве что американский). А еще разработки в АПК и генетике.
Но больше всего ученые гордятся этим проектом десятилетия – строительством Белорусской атомной электростанции. Конечно, разрабатывали ее при непосредственном участии белорусского научного сообщества. И вот сейчас, когда уже позади фактический запуск АЭС, в Академии наук заняты иным.
Сергей Чижик, заместитель председателя Академии наук:
Это утилизация топлива. Это первая задача. Варианты есть разные. Мы ищем самые эффективные, самые лучшие в мире, потому что захоронить где-то в другой стране – тут много не надо ума. Мы хотим понять что-то еще.
Белорусская оптика всемирно известна. Мы разрабатываем уникальные лазеры. Эти небольшие, например, решают такие задачи, что белорусам готовы платить даже за океаном.
– Деньги вы получаете уже за товар свой?
– Да, конечно. Лазеры поставляются в более чем 10 стран. Основные – Россия и Китай. Западные страны – Америка, Франция, Германия, Южная Корея. Это на мировом уровне. Вот этот лазер – он 10 грамм, а цену назвал Владимир Григорьевич. А вот этот лазер побольше, другие параметры, помощнее. Два лазера – примерно один трактор. Это высокие технологии.
Читайте также:
Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция
Александр Лукашенко об экономике Беларуси: стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть
Александр Лукашенко: если бы побольше было у нас «стариков», нами бы не управляли из-за пределов страны
Вообще, вопрос окупаемости Президент задавал практически у каждого стенда и в ответ слышал утвердительный ответ. Неудивительно, учитывая уровень разработок.
– 80 человек уже пролечили, 15 клеточных продуктов разработали для лечения онкологии, волчанки, заболеваний кожи, глаз.
– Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками.
– Стимуляторы, регуляторы, удобрения и так далее. Микроудобрения, наноудобрения. То есть для всех, для разных видов растений.
Вот эта установка для обеззараживания крови. При заболевании вводится в вену, и при обращении кровь полностью обеззараживается. Это дыхательная система. Это подогреваемый гель до 70 градусов.
– Вдыхание такой смеси за 10 минут убивает вирус в дыхательных путях, когда он там есть, и не обжигает никак дыхательный эпителий.