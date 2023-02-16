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«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле

16 февраля 2023 14:21
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Перенесемся в Гомель. Это первый областной центр, куда приехала масштабная выставка «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозицию разместили в Центре олимпийского резерва по легкой атлетике.

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле-1

Там представлены лучшие разработки белорусских ученых со всей страны, однако особый акцент сделали именно на региональную составляющую. Так, Гомельскую область представляет 25 организаций – университеты, научные институты, технопарки и предприятия. Они подготовили более 100 новых разработок, которые должны удивить гостей.

Первую в мире технологию для смешивания любых полимеров представили на научной выставке в Гомеле.

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле-4

На самом деле, очень много всего интересного, необычного, которое впервые видится для меня лично в Беларуси.
– Что конкретно?
– Самолеты.
– Техника.
– Робототехника в особенности.

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле-7

Удивился, что есть белорусские электромобили. Можно сказать, собственного производства почти.

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле-10

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Расширили местное представительство. По количеству будет соизмеримо с минским. Это очень дорогого стоит. Может, кто-то из молодежи изберет свой жизненный путь, связанный с наукой, с инженерией, например. Это тоже очень важно.

«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле-13

В Гомеле «Беларусь интеллектуальная» пробудет четыре дня. Напомним, из-за аншлага в столице работу выставки продлили на неделю, а затем по инициативе главы государства она отправилась в национальное турне.

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# Выставка # общество # Сергей Чижик # Фотофакт

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