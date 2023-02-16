«Очень много всего интересного, необычного». Пообщались с посетителями научной выставки в Гомеле

Перенесемся в Гомель. Это первый областной центр, куда приехала масштабная выставка «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозицию разместили в Центре олимпийского резерва по легкой атлетике.

Там представлены лучшие разработки белорусских ученых со всей страны, однако особый акцент сделали именно на региональную составляющую. Так, Гомельскую область представляет 25 организаций – университеты, научные институты, технопарки и предприятия. Они подготовили более 100 новых разработок, которые должны удивить гостей. Первую в мире технологию для смешивания любых полимеров представили на научной выставке в Гомеле.

– На самом деле, очень много всего интересного, необычного, которое впервые видится для меня лично в Беларуси.

– Что конкретно?

– Самолеты.

– Техника.

– Робототехника в особенности.

Удивился, что есть белорусские электромобили. Можно сказать, собственного производства почти.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Расширили местное представительство. По количеству будет соизмеримо с минским. Это очень дорогого стоит. Может, кто-то из молодежи изберет свой жизненный путь, связанный с наукой, с инженерией, например. Это тоже очень важно.