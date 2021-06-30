«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В онлайн-формате пройдет заседание межпарламентской комиссии по международному сотрудничеству верхних палат двух стран. Экономика Союзного государства, уроки пандемии и перспективы развития интеграции будут в центре внимания торгово-промышленных палат. Если говорить об экономическом эффекте первого дня, он весомый. Контракты подписаны, как между предприятиями, так и между регионами Беларуси и России.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук:

Для нас это новые возможности, новые связи, идеи, естественно, новые проекты и контракты. Цифровизация – важнейшая задача. Любая техника, любое производство должны быть цифровизированными – от этого зависит себестоимость продукции, качество и многое другое.

Форум завершит свою работу 1 июля. Ожидается, что всего общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов.