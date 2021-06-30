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«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России

30 июня 2021 06:54
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Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России-1

В онлайн-формате пройдет заседание межпарламентской комиссии по международному сотрудничеству верхних палат двух стран. Экономика Союзного государства, уроки пандемии и перспективы развития интеграции будут в центре внимания торгово-промышленных палат. Если говорить об экономическом эффекте первого дня, он весомый. Контракты подписаны, как между предприятиями, так и между регионами Беларуси и России.

Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы

«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России-4

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук:
Для нас это новые возможности, новые связи, идеи, естественно, новые проекты и контракты. Цифровизация важнейшая задача. Любая техника, любое производство должны быть цифровизированными от этого зависит себестоимость продукции, качество и многое другое.

Форум завершит свою работу 1 июля. Ожидается, что всего общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Чижик # Фотофакт

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