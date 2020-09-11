Александр Лукашенко: большинство наших учёных – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию

– Деньги вы получаете уже за товары? – Конечно. Лазеры поставляются более чем в 10 стран. Основные – это Россия и Китай. Западные страны, Америка, Франция, Германия, Южная Корея – это на мировом уровне. Вот этот лазер – 10 грамм. А вот этот лазер побольше, другие параметры, помощнее.

Александр Лукашенко:

Моя встреча именно в этот период с вами прежде всего объясняется тем, что мы накануне очень важного мероприятия, которое определит судьбу страны на ближайшую пятилетку. Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы, чтобы ваши предложения, наших ученых стали фундаментом этой программы, чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему в этот период я в стенах этой Академии наук, нашей, моей Академии наук.

Я знаю, что в ученой среде всегда было много инакомыслящих. Я это приветствую. Сам такой, раньше был похлеще. Но, тем не менее, абсолютно убежден, не просто убежден, я имею соответствующие факты для этого, что большинство наших ученых из тех 28 тысяч, о которых я говорил, не только сидящих в этом зале, – это умные, талантливые, способные люди, способные оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Но этого мало. Способные повлиять на других. Я убежден, что таких у нас большинство.