Александр Лукашенко: большинство наших учёных – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию
Новости Беларуси. Настоящая наука должна служить людям и улучшать качество их жизни.
Об этом Александр Лукашенко 11 сентября заявил на встрече с белорусскими учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомился с последними разработками Национальной академии наук. Это сразу несколько стратегически важных направления: сельское хозяйство, машино- и приборостроение, космос, нанотехнологии.
Глава государства акцентировал внимание на окупаемости нашей науки. И напомнил, что на мировой арене высоких технологий важно не только создавать, но и продавать.
– Деньги вы получаете уже за товары?
– Конечно. Лазеры поставляются более чем в 10 стран. Основные – это Россия и Китай. Западные страны, Америка, Франция, Германия, Южная Корея – это на мировом уровне. Вот этот лазер – 10 грамм. А вот этот лазер побольше, другие параметры, помощнее.
Вот эти два лазера – это примерно один трактор. Это высокие технологии.
Общаясь с научным сообществом, Президент отметил, что Беларусь широко известна своими технологиями. Мы создали собственную исследовательскую станцию в Антарктиде, развиваем оптоэлектронику, осваиваем мирный атом. Однако прежде всего наука должна быть направлена на улучшение качества жизни людей. Необходимо обеспечить гуманитарную безопасность страны, найти новые точки роста для всей экономики, привлечь к граниту науки молодежь.
Александр Лукашенко:
Моя встреча именно в этот период с вами прежде всего объясняется тем, что мы накануне очень важного мероприятия, которое определит судьбу страны на ближайшую пятилетку. Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы, чтобы ваши предложения, наших ученых стали фундаментом этой программы, чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему в этот период я в стенах этой Академии наук, нашей, моей Академии наук.
Я знаю, что в ученой среде всегда было много инакомыслящих. Я это приветствую. Сам такой, раньше был похлеще. Но, тем не менее, абсолютно убежден, не просто убежден, я имею соответствующие факты для этого, что большинство наших ученых из тех 28 тысяч, о которых я говорил, не только сидящих в этом зале, – это умные, талантливые, способные люди, способные оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Но этого мало. Способные повлиять на других. Я убежден, что таких у нас большинство.
Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет предстоящей зимой. Его решения станут фундаментом программы развития страны на ближайшие пять лет.