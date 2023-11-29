«Очень впечатлён». Участники заседания Комиссии СНГ по атомной энергии оценили работу БелАЭС

Самый масштабный и высокотехнологичный союзный проект – конечно, БелАЭС. Он интересует специалистов со всего мира. Сегодня белорусскую атомную электростанцию посетили около полусотни представителей стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ. Там прошло 24-е заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. В строительстве АЭС заинтересованы все больше стран, и Беларусь готова делиться опытом. Репортаж Галины Буро.

Турбинный зал – сердце Белорусской атомной электростанции. Наиболее интересный объект для специалистов. Впечатляет и масштабами, и мощностью. Представителям Комиссии стран Содружества по атомной энергии важно изучить опыт Беларуси. Ведь, например, в Таджикистане сегодня намерены расконсервировать энергоблок, который был закрыт еще в советские годы. Хоть страна и богата гидроэлектростанциями, глобальные изменения климата грозят географии страны, мирный атом – вот решение.

Фарход Рахими, президент Академии наук Таджикистана:

Мы уже долго сотрудничаем в рамках нашей Комиссии СНГ. Я посещаю третий раз уже вашу станцию и вижу, что идет все по плану. Сегодня больше трех десятков стран мира заявляют о намерении строительства АЭС. Среди них Франция, Болгария, Финляндия, а еще Польша, Литва и Латвия, которые, едва ли не громче всех критиковали Беларусь. А теперь почувствовали, что такое зависеть от углеводородного сырья. Многие страны СНГ давно это поняли.

Тигран Мелконян, начальник департамента энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении:

Очень впечатлен, очень хорошая огромная электростанция. Как вы знаете, Армения тоже имеет атомную энергетику, станцию. Надеюсь, что у нас тоже будет очень хорошее сотрудничество.

От вопросов безопасности до экономического эффекта – гостям предоставляют полный объем информации. Белорусская станция создана по самому современную проекту поколения III+ с повышенными характеристиками безопасности. Ее высокий уровень подтвердили международные эксперты, миссия МАГАТЭ, и стресс-тесты, которые наша страна прошла на добровольной основе по методологии Евросоюза. С этого месяца в промышленную эксплуатацию введен второй энергоблок – БелАЭС работает в полном объеме. Суммарно станция выработала свыше 21 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Галина Буро, корреспондент:

Эффект от мирного атома уже ощутим не только в экономике, но и в экологии. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии и в разы от закупки природного газа. А выбросы в атмосферу парниковых газов сократились более чем на 9 миллионов тонн. Участники заседания подчеркивают, атомная энергетика открывает большой простор работы и для ученых: ядерная медицина, заменители традиционных материалов для накопителей энергии, электротранспорт.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Буквально вчера мы провели такую связь, где контакт с представителями «Росатома» – ОАО «Наука и инновации». Это научное подразделение, мы готовим лист проектов. Возможно, мы выйдем на союзную программу по одной из тем.