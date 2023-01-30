Выставка «Беларусь интеллектуальная» за два месяца объедет все областные центры

Новости Беларуси. Масштабный форум, который произвел настоящий фурор и побил все рекорды посещаемости. Гостями выставки «Беларусь интеллектуальная» в Минске стали порядка 100 тысяч человек. Экспозиция научно-технических достижений объединила лучшие разработки со всей страны, от IT-технологий до молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время инновационные изобретения увидят и в регионах. За два месяца мобильная выставка посетит все областные центры. Первая точка – Гомель. Поэтому достижения местных ученых займут в экспозиции особое место.

К слову, представлен весь промышленный потенциал Беларуси. Вопреки санкционному давлению Запада, нам удается производить качественную и конкурентоспособную продукцию. Многие изделия не уступают лучшим мировым аналогам, а по отдельным параметрам даже превосходят их.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Надо понимать, что наука, массовое производство – немножко есть рубеж. И тут надо очень сплоченно работать. Одно дело – представить, разработать, другое дело – освоить в значимых масштабах. Но при этом не забывать – мы можем создавать и совершенно новые вещи, необычные вещи, может, даже впервые в мире. Такое возможно. Поэтому будем работать с широким планом. Хотя в первую очередь это потребности экономики.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мы старались выставку дополнить таким кластером – коммерциализация разработок. Чтобы показать не только научный потенциал, а он у нас, как показала выставка, велик. И наши разработки действительно являются поводом для гордости. Но и показать: в стране формируются предпосылки, механизмы для трансфера наших научных идей в коммерческий, в реальный сектор экономики.