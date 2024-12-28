Все достижения страны в одном месте! Чем выставка «Моя Беларусь» покорила зрителей?

Путешествие по суверенной Беларуси всего за пару часов. И это не фигура речи, а отличная возможность собственными глазами увидеть все то, чем мы гордимся, причем в одном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самосвал-рекордсмен, биспилотники и даже космическая капсула – все это, а еще сотни экспонатов, наглядно демонстрирующих наши достижения, возможности и перспективы, – все это выставка «Моя Беларусь». Масштабная экспозиция развернулась в новом выставочном центре, который впечатляет масштабом и техническими возможностями. Залы легко трансформируются в новые выставочные пространства. И это площадка мирового уровня. Здесь же и наше культурное наследие – то, с чем ассоциируется Беларусь в мире: рушники, национальные костюмы и, конечно, вытинанка, которая теперь и в списке ЮНЕСКО. Едва ли все можно перечесть. Но наш корреспондент Виктория Ходосок расскажет о самом интересном.

От увиденного глаза просто разбегаются, не зная к какому стенду подойти. Порядка 30 тысяч квадратных метров. Бессчетное количество экспонатов. Чтобы организовать такую масштабную выставку, по-хорошему, понадобится месяцев 6. Но организаторы, конечно, не в ущерб качеству, постарались поразить (и это абсолютно правильно подобранный глагол) белорусов за меньший срок. Первый день выставки. И она уже вызвала ажиотаж. Это ли не наглядное подтверждение, что проект успешный. «Моя Беларусь» – 11 тематических секций: от сельского хозяйства до культуры. Эта масштабная площадка – летопись суверенной Беларуси.

Уходящий год стал прорывным для нас в космосе. За вот этими кадрами, затаив дыхание и прильнув к экранам телевизоров, следила вся страна. Сегодня к истории прикоснуться может каждый. Среди экспонатов выставки – аварийно-спасательный скафандр Марины Василевской и спускаемая капсула корабля «Союз МС-24». Все оригинал!

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Крутизна очевидна! Потому что это из космоса, обгоревшее. Оно прошло страшные испытания. Но почему оно здесь? Потому что космос наш. Виктория Ходосок, корреспондент:

Как удалось к нам на выставку запросить? Сергей Чижик:

Это было непросто. Однако наши друзья из «Роскосмоса» пошли навстречу, узнав, что у нас такой колоссальный открывается зал выставочный. Оно у нас останется, насколько я понимаю. Белорусам действительно покоряются все новые и новые вершины. А сколько всего «космического» впереди?! Не стоит сомневаться. Ведь для этого у нас есть все: любовь к труду, ответственность за сделанное и сплоченность, как у одной большой семьи!

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

Мы имеем большие компетенции в космической сфере. Это и космическая оптика, и новые материалы космического применения, это электронная компонентная база. Это все компетенции нашей республики. И теперь мы еще одно направление открыли – это пилотируемая космонавтика. Так что мы не только можем, мы обязаны гордиться тем, что мы имеем. Виктория Ходосок:

Когда следующий белорус полетит в космос? Иван Буча:

Говорить, когда мы полетим в космос, рановато, потому что на данный момент идет обработка всех результатов космического полета Марины Василевской. По завершении необходимо будет принимать решение о продолжении данного направления.

На выставке ставка прежде на инновации. Время такое. Только посмотрите – аптечный робот. Дело рук белорусских айтишников. Пока разработка в единственном экземпляре, который, кстати, через две недели переедет из выставочного комплекса на Минский ж/д вокзал. Разбираемся, как работает умная система.

Сергей Литош, генеральный директор РУП «Белфармация»:

Нужно подтвердить, что покупателю больше 14 лет, выбрать необходимый препарат, положить его в корзину, оплатить. Пока что он работает только с безналичным расчетом. Необходимо пройти проверку по паспорту, ID-карте или биометрическому паспорту. Виктория Ходосок:

То есть только с паспортом покупка? Сергей Литош:

Только с паспортом, чтобы подтвердить, что старше 14 лет покупатель. И переходим к оплате. Про удобство и вот эта разработка. Оплата проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты.

Юрий Пономаренко, заместитель генерального директора Международного делового альянса:

Сейчас это можно сделать в метрополитене, в поездах городских линий Белорусской железной дороги. В настоящее время в процессе запуска находится проект в Могилеве уже в наземном транспорте. Мы рассчитываем, что эта технология пойдет в жизнь и будет тиражироваться в остальных городах Республики Беларусь.

Виктория Ходосок:

А вот это, пожалуй, самая необычная экспозиция на выставке. Здесь даже пахнет, как в полях. И звук, шуршание колосьев. Непередаваемые ощущения. За этими золотистыми колосьями (хоть и условно, но все же) огромные человеческие усилия, которые, бесспорно, нацелены на качественный результат. Будь то в сельском хозяйстве, медицине, образовании, промышленности. Возьмем наш легпром. Технологии – от предков, качество – от души! И это наглядно рассказывается на представленном на выставке стенде.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы постарались на нашей локации показать истоки, у нас есть на стенде точка, мы ее называем точкой вдохновения, истоков легкой промышленности страны. Представлены льняные снопы, льняная нитка, прялка, модели из льна, плюс мы достали из загашников некоторых музеев наших национальных – представлены уникальные, на мой взгляд, рушники, им по 100 лет, ручная работа. И дальше мы идем в рамках нашей экспозиции в зону активности, где можно поразукрашивать тарелки и различные керамические изделия. Мастер-классы с новогодней тематикой особенно пользуются спросом. Разбегаются глаза и в других залах выставочного комплекса. Богато представлено наше культурное наследие.