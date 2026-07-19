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Новости по тегу #Рыба

Черная икра и собственный лосось – Беларусь наращивает производство красной рыбы
19 июля 2026 17:21

Черная икра и собственный лосось – Беларусь наращивает производство красной рыбы

На рыбокомбинате в Любани в 2026 году планируют вырастить более 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы
17 апреля 2026 14:00

На рыбокомбинате в Любани в 2026 году планируют вырастить более 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы

Юго-восток Могилевской области перезапускают! Подробности рабочей поездки Лукашенко в Краснополье
14 апреля 2026 17:22

Юго-восток Могилевской области перезапускают! Подробности рабочей поездки Лукашенко в Краснополье

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства
09 апреля 2026 08:15

В период нереста в Минской области на особый контроль взято соблюдение правил рыболовства

Спецмероприятие «Нерест» проходит в Беларуси
17 марта 2026 06:44

Спецмероприятие «Нерест» проходит в Беларуси

В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора
31 января 2026 11:27

В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора

Толстолобики, карпы и амуры! В водоёмы Беларуси выпустили почти 20 тонн рыбы
19 ноября 2025 08:16

Толстолобики, карпы и амуры! В водоёмы Беларуси выпустили почти 20 тонн рыбы

Около 800 килограммов щуки и карпа выпустили в водоёмы Гомеля
13 октября 2025 06:54

Около 800 килограммов щуки и карпа выпустили в водоёмы Гомеля

От икринки до товарной рыбы – в Могилёвской области строят комплексы по выращиванию форели
29 июня 2025 17:17

От икринки до товарной рыбы – в Могилёвской области строят комплексы по выращиванию форели

В Августовский канал выпустили почти тонну щук и толстолобиков
24 апреля 2025 06:53

В Августовский канал выпустили почти тонну щук и толстолобиков

Карпы, амуры и толстолобики. Узнали, как в Беларуси проходит весенние зарыбление
17 апреля 2025 08:49

Карпы, амуры и толстолобики. Узнали, как в Беларуси проходит весенние зарыбление

Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома
12 января 2025 18:37

Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома