Новости по тегу #Рыба

Чтобы не платить зарубежным производителям, страна запускает масштабную стройку.
В Беларуси делают ставку на увеличение отечественной рыбной продукции.
Как вывести юго-восток Могилевской области из режима ожидания в режим роста и какие проекты могут стать точками притяжения для экономики?
На водоемах проводятся рейды. Их задача – пресекать браконьерство. Под запретом – использование моторных лодок, ночная ловля, а также использование сетей.
Контроль на водоемах в ближайшие месяцы будет особенно строгим.
Морозы – серьезное испытание не только для людей. Высокий снежный покров и ледяной панцирь блокируют доступ кислорода к поверхности водоемов. Это может спровоцировать массовую гибель рыбы.
Зарыбление проводится на основе биологического обоснования. Какие виды рыбы, и в каком количестве можно выпускать в водоемы, определяют специалисты Национальной академии наук.
Период для зарыбления сейчас самый благоприятный: «новоселы» могут перезимовать и адаптироваться к размножению.
Форель – рыба деликатная. Любой стресс – потеря качества. Поэтому здесь отказались от сачков и невода. Вместо них будет работать инновационная система транспортировки – так называемое, метро для рыбы.
Теперь водная артерия станет еще привлекательнее для рыбаков.
Весеннее зарыбление в самом разгаре. Собственными квадратами в этом сезоне уже обзавелись карпы, амуры и толстолобики.
Мы хоть и не морская страна, но и тут Беларуси есть чем гордиться. Наша страна входит в десятку крупнейших в Европе производителей карпа.
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56