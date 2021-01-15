Рыбалка зимой. Что обязательно взять с собой и что важно учесть, чтобы клевало?

Когда за окном стойкий минус, а реки и озера наконец укутались в ледяное одеяло, самое время выдвигаться на особенную зимнюю рыбалку. Но прежде нужно как следует подготовиться: сапоги, термобелье, головной убор и теплые перчатки – ваши главные союзники в поисках золотой рыбки.

Евгений Нюхтилин, мастер спорта по рыболовному спорту, чемпион Республики Беларусь по фидерной ловле:

Технику безопасности надо соблюдать как при входе на водоем, так и во время самой рыбалки. Следить за толщиной льда, чтобы не было где-то промоин.

И многие рыболовы носят с собой спасалки – это специальное приспособление, это два штыря, которыми, в случае если вы провалились, можно уцепиться за лед и вытолкнуть себя наружу.

Снаряжение готово, но где найти то самое рыбное место. Александр Розин, мастер спорта по рыболовному спорту, трехкратный чемпион мира по мормышке:

В основном на таких водоемах мы ориентируемся на знании рельефа. Рыба в холодное время придерживается более глубинных участков, разных русловых бровок. Здесь три метра глубины.

Приступаем к охоте. Зимой придонная рыба капризная и острожная, поэтому предпочтение опытные рыбаки отдают мелкой наживке. Александр Розин:

Один из самых главных советов – это кормить много не надо, потому что рыба наедается очень быстро, у нее в холодное время года метаболизм снижен. И второй совет: надо очень тонкие лески использовать.

Но снасти и прикормка лишь часть успеха. Зимой улов напрямую зависит от погодных условий и времени суток. Самый хитрый – лещ, он любит ночь, окунь клюет, когда солнечно, а вот плотва, как истинный романтик, предпочитает ненастье и легкий снежок.

Евгений Нюхтилин:

Сейчас мы очень медленно опускаем проводку на дно и чуть-чуть подыгрываем. Александр Розин:

В арсенале опытного зимнего рыболова несколько вариантов игры есть. Изменяя амплитуду и частоту движений, он пытается спровоцировать рыбу на поклевку.

Игра удалась. Поистине ювелирная работа. Спустя пару минут рыба клюнула. Первый трофей – плотва.

Чтобы улов был богатым, опытные рыбаки советуют делать сразу несколько лунок. Поймал две-три рыбки в одной – переходи на другое место.

Евгений Нюхтилин:

Теперь мы должны очистить лунку, чтобы мормышка свободно входила.

Испытать удачу на новой лунке решила и я. Вероника Макаревич, корреспондент:

Что нужно делать? Александр Розин:

Опускайте ниже чуть-чуть, медленно-медленно. Евгений Нюхтилин:

По-моему, клюет. Вероника Макаревич:

Да, ну.

Евгений Нюхтилин:

Аккуратно, не торопитесь, лесочку перебираем руками. Вероника Макаревич:

Как глубоко. Александр Розин:

Три метра, мы же говорили. Осторожно, это же рыба. Как ощущения? Вероника Макаревич:

Очень приятно. Реально теплее стало, у меня даже ноги перестали мерзнуть. Это окунек? Александр Розин:

Нет, это серебряная плотвичка.

Правду говорят: новичкам везет, но с одной удачей на льду не обойдешься. Профессионалы своего дела, рыбаки с многолетним стажем уверяют: только опыт, филигранное мастерство владения удочкой и большая любовь к делу всей жизни – вот, что действительно имеет значение. Александр Розин:

Кроме того, что это любимое увлечение, еще много времени проводишь на воздухе, на природе. Это какое-то такое хобби, которое только на пользу.