Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома

Из дальних стран в Беларусь идет рыба. Мы не морская страна, потому некоторые сорта закупаем. Так, в 2023-м в Беларусь ввезли около 185 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Основной партнер, конечно, Россия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но и Беларуси есть чем гордиться. Мы входим в десятку крупнейших в Европе производителей карпа. Это основа нашего рыбохозяйственного комплекса. Не стоит недооценивать этот вид. На карпе строится экономика отдельных регионов. К примеру, в Индии, Бангладеш и Китае. Все о промышленной и любительской рыбалке у Арины Поповой.

Андрей, рыбак:

Как ходить начал, так и сразу начал рыбачить. Отец учил, дед учил.

Вот что значит быть в своем увлечении как рыба в воде. Сначала Андрей бережно продолжал традиции старших, теперь о деле мужчины из Городеи знает чуть ли не весь Несвижский район. Для бывалого рыбака нипочем и зимний сезон. Его дарами угощает всех желающих. Андрей, рыбак:

В основном у нас лещ, карась, окунь, щука – стандартный набор для Беларуси. Карпа много сейчас и на платниках, и на диких водоемах. Я предпочитаю бесплатные. Рыба есть. Знаю, несвижские озера зарыбляют карпом. Чтобы Беларусь была во всех смыслах рыбным местом, общество охотников и рыболовов весной и осенью отселяет в реки и озера подводных обитателей. Где, кем зарыблять и в каких количествах – определяется с точки зрения науки. На рыбный совет собираются ученые, аграрии и любители. План утверждают на 5 лет. И при его составлении учитывают пожелания самих рыбаков. В графике этой осени оказалось 15 наиболее популярных мест.

Вадим Александрович, заместитель начальника управления – начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства БООР:

Общий вес рыбы составил порядка 77 тонн, потратили на это дело мы порядка 284 тысяч белорусских рублей. Не всегда мы запускаем маленькую рыбу, но если брать карпа, то среднештучная масса его будет порядка 300-400 грамм. Щуку и судака – хищных рыб – мы запускаем даже в стадии личинки. Осеннее зарыбление закончилось, и его результаты можно будет оценить только через время. Но вот рекордные уловы, например, Андрея позволяют убедиться: предыдущие мероприятия были успешными.

– Это лещ.

– Сколько килограммов?

– 25 килограммов. В цепочке «рыба на прилавке Андрея – ловля – зарыбление» первое место все-таки за выращиванием особей на рыбных хозяйствах. Самые популярные виды на таких предприятиях и, как следствие, среди продукции мужчины – сом, щука, белый амур, толстолобик и карп.