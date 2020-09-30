«Самый большой улов был 50 кг». Где можно удачно порыбачить в Беларуси

Где можно удачно порыбачить в Беларуси, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Пруды Щарки – одни из самых клевых в Минской области. Сейчас мы вам это продемонстрируем. На этом водоёме водятся форель и стерлядь. Как нам сказали, если бросить немного корма, то водная гладь будет пестрить рыбой.

Рекордные уловы обычно демонстрируют спортсмены. Так, украинская команда на соревнованиях всего за 20 минут наловила 45 рыб форели на спиннинг. Но иногда все рекорды бьют любители. Для них доступны обычные любительские пруды, где в путевку входит определенный объем рыбы, а за каждый килограмм свыше нужно платить. Каждую весну у осетров по плану УЗИ. Где и как выращивают редкие виды рыбы в Беларуси

Но есть пруды спортивные, где рыбу ловят, фотографируют и отпускают, как правило. Но бывает пойманные трофеи рыбаки непременно хотят забрать с собой. Не смущает даже высокая цена. Сергей Чирковский, директор крестьянско-фермерского хозяйства:

На спортивных мы специально сделали чуть повышенную цену для того, чтобы именно был здесь спорт с рыбой. Ситуация в том, что человек должен любить рыбу, любить то, что он словил, допустим, карпа на 12 кг. Это уже как маленький ребенок, которого он нежно освобождает, гладит, делает фотосессию на коленях специально, чтобы не уронить его, и нежно отпускает. Загадывает, наверное, при этом желание.

Некоторые потом эту рыбу даже на спортивных прудах пытаются забрать, мы принципиально не против, просто есть определенная цена. Удивляют некоторые люди, что очень дорогая трофейная рыба покупается. 100 руб за кг, вот 27 кг сом стоит 2700. Это делается только с одной целью – для того, чтобы ее не забирали.

Оказывается, у рыбаков и игроков в казино много общего. Яна Шипко:

Вот такая любимица есть в хозяйстве, ее зовут Эсмеральдой. Эту свинью в этой базе отдыха подложили рыбаки, чтобы рассчитаться за рыбалку. Оно и немудрено, потому что уловы настолько большие, что в ход идут и карты рассрочки, даже в заклад предлагают документы оставить, потому что не могут расплатиться, столько наловили в азарте.

Сергей Чирковский:

Иногда просто спасает карта рассрочки. Самый большой улов был 50 кг, 2 человека приехали и просто не могли остановиться.