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Около 2 тон различных видов рыб пополнили водоёмы Гродненской области в 2024-м

06 декабря 2024 07:24
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Гродненские водоемы заселяют рыбой. 200 килограммов подводных обитателей выпустили в реки Августовского канала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2 тон различных видов рыб пополнили водоёмы Гродненской области в 2024-м-2

В акваторию в районе шлюза «Немново» представители общества охотников и рыболовов выпустили около 700 особей. Предпочтение отдали пресноводному виду – карпу. Новым местом обитания для него стала так называемая зимовальная яма, где лов рыбы запрещен. Таким образом, карпы смогут спокойно подрасти и потом начать миграцию по рекам Августовского канала.

Около 2 тон различных видов рыб пополнили водоёмы Гродненской области в 2024-м-4

Марк Баранский, заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Для того чтобы зарыбить водоем, Академией наук разрабатывается биолого-экономическое обоснование зарыбления определенного водоема, где конкретно расписывается, какой рыбопосадочный материал можно в водоем выпускать, когда, сколько, по количеству. В этом году мы выпускали карпа, карася и щуку.

В эту же акваторию на Августовском канале на днях планируют заселить и карасей. Всего же водоемы Гродненской области в этом году пополнили на две тонны рыб различных видов.

# Рыба

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