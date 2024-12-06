Около 2 тон различных видов рыб пополнили водоёмы Гродненской области в 2024-м

В акваторию в районе шлюза «Немново» представители общества охотников и рыболовов выпустили около 700 особей. Предпочтение отдали пресноводному виду – карпу. Новым местом обитания для него стала так называемая зимовальная яма, где лов рыбы запрещен. Таким образом, карпы смогут спокойно подрасти и потом начать миграцию по рекам Августовского канала.

Марк Баранский, заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:

Для того чтобы зарыбить водоем, Академией наук разрабатывается биолого-экономическое обоснование зарыбления определенного водоема, где конкретно расписывается, какой рыбопосадочный материал можно в водоем выпускать, когда, сколько, по количеству. В этом году мы выпускали карпа, карася и щуку.

В эту же акваторию на Августовском канале на днях планируют заселить и карасей. Всего же водоемы Гродненской области в этом году пополнили на две тонны рыб различных видов.