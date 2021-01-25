Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку

Анастасия Макеева, корреспондент:

Зима в этом году выдалась сказочная, поэтому грех не отправиться за город и не стать ближе к природе. А мы подскажем, как оставить приятное послевкусие от выходных.

Котелок Юрия Борисовича повидал Вилейку, Днепр, Припять... В общем, все реки Синеокой. В зимней рыбалке он уже больше полувека. В летней – 62 года. Двукратный чемпион мира по ловле рыбы со льда на мормышку знает толк в «тихой охоте».

Юрий Щорс, рыболов:

Вот это ведерко примерно 60 лет назад сделал мой отец своими руками, оно держит воду и оно не запаянное.

Мы сейчас кормового мотыля в каждую лунку опустим по маленькой щепотке и кого-нибудь поймаем. Можно семечки, семя льняное, сухари панировочные, молотый геркулес, ванилин, корицу, кориандр.

Анастасия Макеева:

Они реагируют на эти специи? Юрий Щорс:

Конечно, еще как! Ловить удачу за хвост научил отец. С родной Сторожевки ездили на велосипедах в Дрозды. Тогда водохранилища в помине не было – простая речушка. Зато теперь воспоминания греют и приносят удачу. Пару минут – и на приманку собственного производства клюнул окунек. Юрий Щорс:

Это рыба, из которой мы будем делать уху.

Самую крупную рыбу я поймал – сома: 30 кг 200 г. Очень вкусно так: нарезать его толщиной 1,5 см кусками, потом наверх положить сырую картошку, затем лучок, сыр, майонез и в духовку запекать.

С богатым уловом уха всегда знатная. А на морозе еще вкуснее, чем летом. Разжигаем мангал, удаляем с «полосатой братвы» жабры, чтобы не было горечи, но окуньков не чистим. В чешуе много желатина, и это только на руку бульону. Если вы случайно раздавили желчь, срочно добавьте древесный уголь, он «заберет» весь неприятный вкус на себя. Отправляем нашу рыбу томиться в котелке восемь-десять минут с головкой лука. Только не переварите, а то рыба развалится на глазах. Как только закипит – доставайте за хвост.

Юрий Щорс:

Варить мелкую рыбу – получить бульон. Мы ее сейчас аккуратно достанем, а потом туда отправим картошку с морковкой и будем доваривать уже уху, как положено. Это уже двойная уха так называемая. Бывает тройная еще, когда там варится мелкая рыба, потом варятся кости от крупных рыб. Дальше – это уже местные традиции: кто-то добавляет в конце 50 г водки, кто-то берет головешку из костра, где угли уже, и тушит эту головешку ухой.

Дома у рыболова, как в ресторане, котлеты из щуки, икра окуневая жареная. На пороге сразу чует, что приготовила хозяюшка-жена. Глядишь, скоро будет кулинарная книга от Щорсов. Ну а уха – лучший бальзам для желудка. Летом всей семьей, по традиции, выезжают на Вилейку, чтобы отведать местного судака.

Меж тем дело дошло до специй. Набор у Юрия Борисовича стандартный: на два литра четыре лавровых листа, пять горошин душистого перца, 15 горького и четыре гвоздики. С последней не переборщите – на любителя, как и соль. Хорошенько приправляем и отправляем в бульон вторую партию рыбы – пожирней и погуще.

Юрий Щорс:

Опускаем рыбку. Вот это подлещик попался один, остальное – плотва.

Идеально сочетается с ухой укроп. Только не бросайте пучок прямо в котелок – весь аромат и вкус растворятся на дне. Лучше, когда все будет готово, «освежить» тарелки каждому.

Юрий Щорс:

Наша уха готова. Я посыпал перцем молотым, но это на любителя, каждый сыпет кто сколько хочет.

Анастасия Макеева:

Получилась столичная уха.

Юрий Щорс:

Да, уха минская от коренного минчанина. Очень вкусно! Картошка домашняя какая вкусная!