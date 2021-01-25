Прямой эфир

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку

25 января 2021 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Зима в этом году выдалась сказочная, поэтому грех не отправиться за город и не стать ближе к природе. А мы подскажем, как оставить приятное послевкусие от выходных.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-1

Котелок Юрия Борисовича повидал Вилейку, Днепр, Припять... В общем, все реки Синеокой. В зимней рыбалке он уже больше полувека. В летней – 62 года. Двукратный чемпион мира по ловле рыбы со льда на мормышку знает толк в «тихой охоте».

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-4

Юрий Щорс, рыболов:
Вот это ведерко примерно 60 лет назад сделал мой отец своими руками, оно держит воду и оно не запаянное.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-7

Мы сейчас кормового мотыля в каждую лунку опустим по маленькой щепотке и кого-нибудь поймаем. Можно семечки, семя льняное, сухари панировочные, молотый геркулес, ванилин, корицу, кориандр.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-10

Анастасия Макеева:
Они реагируют на эти специи?

Юрий Щорс:
Конечно, еще как!

Ловить удачу за хвост научил отец. С родной Сторожевки ездили на велосипедах в Дрозды. Тогда водохранилища в помине не было – простая речушка. Зато теперь воспоминания греют и приносят удачу. Пару минут – и на приманку собственного производства клюнул окунек.

Юрий Щорс:
Это рыба, из которой мы будем делать уху.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-13

Самую крупную рыбу я поймал – сома: 30 кг 200 г. Очень вкусно так: нарезать его толщиной 1,5 см кусками, потом наверх положить сырую картошку, затем лучок, сыр, майонез и в духовку запекать. 

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-16

С богатым уловом уха всегда знатная. А на морозе еще вкуснее, чем летом. Разжигаем мангал, удаляем с «полосатой братвы» жабры, чтобы не было горечи, но окуньков не чистим. В чешуе много желатина, и это только на руку бульону. Если вы случайно раздавили желчь, срочно добавьте древесный уголь, он «заберет» весь неприятный вкус на себя.

Отправляем нашу рыбу томиться в котелке восемь-десять минут с головкой лука. Только не переварите, а то рыба развалится на глазах. Как только закипит – доставайте за хвост.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-19

Юрий Щорс:
Варить мелкую рыбу  получить бульон. Мы ее сейчас аккуратно достанем, а потом туда отправим картошку с морковкой и будем доваривать уже уху, как положено. Это уже двойная уха так называемая. Бывает тройная еще, когда там варится мелкая рыба, потом варятся кости от крупных рыб. Дальше – это уже местные традиции: кто-то добавляет в конце 50 г водки, кто-то берет головешку из костра, где угли уже, и тушит эту головешку ухой.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-22

Дома у рыболова, как в ресторане, котлеты из щуки, икра окуневая жареная. На пороге сразу чует, что приготовила хозяюшка-жена. Глядишь, скоро будет кулинарная книга от Щорсов. Ну а уха – лучший бальзам для желудка. Летом всей семьей, по традиции, выезжают на Вилейку, чтобы отведать местного судака.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-25

Меж тем дело дошло до специй. Набор у Юрия Борисовича стандартный: на два литра четыре лавровых листа, пять горошин душистого перца, 15 горького и четыре гвоздики. С последней не переборщите – на любителя, как и соль.

Хорошенько приправляем и отправляем в бульон вторую партию рыбы – пожирней и погуще.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-28

Юрий Щорс:
Опускаем рыбку. Вот это подлещик попался один, остальное плотва.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-31

Идеально сочетается с ухой укроп. Только не бросайте пучок прямо в котелок – весь аромат и вкус растворятся на дне. Лучше, когда все будет готово, «освежить» тарелки каждому.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-34

Юрий Щорс:
Наша уха готова. Я посыпал перцем молотым, но это на любителя, каждый сыпет кто сколько хочет.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-37

Анастасия Макеева:
Получилась столичная уха.

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-40

Юрий Щорс:
Да, уха минская от коренного минчанина. Очень вкусно! Картошка домашняя какая вкусная!

Как правильно приготовить уху на морозе? Рецепт от чемпиона мира по ловле рыбы со льда на мормышку-43

Анастасия Макеева:
На костре самая вкусная.

# Рецепты # Рецепты # Анастасия Макеева # Юрий Щорс # Фотофакт # Рыба

Другие новости рубрики

Все новости
Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара
30 декабря 2020 09:49

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак
30 декабря 2020 08:23

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак

Кускус с овощами. Готовим питательный восточный завтрак
16 декабря 2020 07:46

Кускус с овощами. Готовим питательный восточный завтрак