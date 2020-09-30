В зависимости от вида и веса расселяют. Как происходит зарыбление пруда
Как происходит зарыбление пруда, показали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Мне сейчас доверили очень ответственный процесс – это переселение рыбы. Вот у нас тут карп огромный 8 кг. Нужно это делать очень бережно. И вот так отправляем его жить в трофейный пруд. Смотрите, какой красавец.
Это толстолобик, какой красавец. Да, труд тяжкий, непослушные рыбы. Отпускаем их, потому что здесь пруд спортивный, ловля здесь происходит только по принципу «поймал-отпусти».
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Вот так вручную происходит зарыбление пруда. По осени работники хозяйства берутся за неводы. Это сезон путины – массового отлова рыбы.
Пруд для начала подсушили, теперь работники подтягивают сетями к берегу крупный улов. Труд тяжелый, без сноровки никак. Тут же рыбу быстро сортируют на глаз. Мелкую обратно в водоем, остальную – на весы.
Теперь в зависимости от вида и веса рыбу расселяют по прудам. Важно это делать быстро и нежно. Этим особям еще расти и расти в трофейных водоемах.
Сергей Чирковский, директор крестьянско-фермерского хозяйства:
Сейчас идет осенний облов для того, чтобы сортировать рыбу по видовым и весовым составам для создания именно тех спортивных прудов, которые мы позиционируем. Мы сделали бизнес-план на развитие нашего хозяйства, где каждый пруд должен иметь свой контингент для тех, кто «вот я приехал на карпа и мне, кроме карпа, ничего не надо», «я приехал на карася», «я никогда в жизни не ловил сома на 27 кг, я хочу его словить».
Яна Шипко:
Рыбхоз здесь был основан в 1987 году, вот эти наблюдательные вышки сохранились с тех времен. В принципе сейчас в них уже нет нужды. Они остались только как напоминание, потому как за территорией наблюдение ведется с помощью видеокамер.
А мы все-таки заберемся наверх, чтобы оценить масштаб. И вот раскинулась тут красота. Только представьте из 45 га территории только 37 – водные угодья, всего здесь 13 водоемов.
4 года назад Сергей сначала арендовал угодья бывшего рыбхоза, а потом выкупил в собственность, сделав ставку на развитие платной рыбалки.
Сейчас рыбы здесь пруд пруди какой угодно: карп, щука, карась, окунь, стерлядь, толстолобик, осетр, сом, особенно любят рыбаки ходить на форель. Международные соревнования по ее ловле собирают под сотню участников из семи стран. Ближайшие пройдут 17-18 октября.