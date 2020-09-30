В зависимости от вида и веса расселяют. Как происходит зарыбление пруда

Яна Шипко, корреспондент: Мне сейчас доверили очень ответственный процесс – это переселение рыбы. Вот у нас тут карп огромный 8 кг. Нужно это делать очень бережно. И вот так отправляем его жить в трофейный пруд. Смотрите, какой красавец.

Это толстолобик, какой красавец. Да, труд тяжкий, непослушные рыбы. Отпускаем их, потому что здесь пруд спортивный, ловля здесь происходит только по принципу «поймал-отпусти».

Пруд для начала подсушили, теперь работники подтягивают сетями к берегу крупный улов. Труд тяжелый, без сноровки никак. Тут же рыбу быстро сортируют на глаз. Мелкую обратно в водоем, остальную – на весы.

Теперь в зависимости от вида и веса рыбу расселяют по прудам. Важно это делать быстро и нежно. Этим особям еще расти и расти в трофейных водоемах.

Сергей Чирковский, директор крестьянско-фермерского хозяйства:

Сейчас идет осенний облов для того, чтобы сортировать рыбу по видовым и весовым составам для создания именно тех спортивных прудов, которые мы позиционируем. Мы сделали бизнес-план на развитие нашего хозяйства, где каждый пруд должен иметь свой контингент для тех, кто «вот я приехал на карпа и мне, кроме карпа, ничего не надо», «я приехал на карася», «я никогда в жизни не ловил сома на 27 кг, я хочу его словить».