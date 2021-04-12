«Чужеродные виды рыб заселяют наши водоёмы и этим вредят нашей экосистеме». Один день с ихтиологом

Знакомьтесь, леди-амфибия, русалочка белорусской ихтиологии – Виктория Головенчик. В глубинах генетики она как рыба в воде. И дело не только в символичном знаке Зодиака, а в родительских корнях. Любовь к биологии передалась от мамы. В детстве мечтала стать ветеринаром, но тяга к познанию мира оказалась сильнее. Как результат – 30 научных работ.

Виктория Головенчик, младший научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, председатель Совета молодых ученых отделения биологических наук НАН Беларуси:

Я занимаюсь изучением инвазивных видов рыб на территории Беларуси. Это те рыбы, которые идут к нам из Черного моря в основном. Они заселяют наши водоемы и этим вредят нашей экосистеме, потому что они вытесняют наши виды рыб, становятся конкурентами за пищевые ресурсы, приносят болезни и паразитов.

Виной тому глобальное потепление и каскадные водохранилища на Днепре, там вода теплая и «иностранцам» легко прорыть себе норы в другое государство. Есть вероятность, что «хвостатые» попали в Синеокую вместе с судами. Пока вилами по воде писано, но академики не стоят на месте. Охоту на «эмигрантов» начинают в командировках. В списках особо опасных: ротан-головешка и бычок-песочник. Дабы не перекрыли кислород «белорусам», ученые создают электронную базу. Место отправления, прибытия, «паспортные данные» – все как полагается.

Виктория Головенчик:

Берем от нее либо плавничок, либо кусочек мяса, выделяем ДНК. С помощью специальной технологии получаем ген, который нам необходим, обрабатываем его в лаборатории, отдаем в институт на секвенирование. Такая специальная реакция, которая с помощью секвенатора помогает считать все нуклеотиды, ДНК. С помощью специальных биоинформатических программ уже в дальнейшем на компьютере мы проводим обработку. Строим специальные сети и смотрим: кто кому родственник, кто кому не родственник.

Поставить на место ротана может щука, если запустить ее в большие водоемы, головная боль пройдет. Но пока белорусские ихтиологи исследуют чужестранцев вдоль и поперек, чтобы в перспективе создать научную школу. Ведь инвазия – это не только про рыб, но и про растения и животных. Сейчас в «голубоглазых» водах обитает около 60 видов, 11 из них прошли границу без визы. А это выйдет боком не только экологии, но и экономике, поэтому здоровье планеты в наших руках.

Виктория Головенчик:

Придумали такое приложение: определитель чужеродных видов рыб. Это приложение позволит человеку, который словил рыбу, отсканировать ее. В приложении будет сказано, какой вид рыбы: чужеродный или аборигенный. Если это чужеродный вид рыбы, то пользователю будет предложено указать, где этот вид рыбы был пойман. И мы как ученые сможем видеть всю картину распространения этих видов. В дальнейшем можно расширять это приложение: добавлять не только рыб, но и другие виды животных и растений.

Между заплывами в научные дали Виктория Головенчик обожает путешествовать – это лучший стимул к развитию. А еще любимая медитация – мейкап. Красота во всем про нашу героиню. Более того, она с удовольствием раскроет тайны подводного мира и проведет экскурсию так, что заслушаешься.

Виктория Головенчик:

Самая маленькая рыбка на планете Земля – это карликовый бычок. Он обитает в Индийском и Тихом океанах. Его размер всего лишь 8,9 мм, у самок 9 мм. Есть рыбы, которые не только могут жить на суше, но даже лазить по деревьям. Они живут в Южной Азии – илистый прыгун и анабас.