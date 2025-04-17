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Карпы, амуры и толстолобики. Узнали, как в Беларуси проходит весенние зарыбление

17 апреля 2025 08:49
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Весеннее зарыбление в самом разгаре. Собственными квадратами в этом сезоне уже обзавелись карпы, амуры и толстолобики. Настоящие санитары подводного царства. Кто, как и зачем запускает их в белорусские реки и озера, мы узнали из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вадим Александрович, заместитель начальника управления – начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства Белорусского общества охотников и рыболовов.

Александр Меженный, ведущий:
Зарыбление весеннее для чего проводится?

Карпы, амуры и толстолобики. Узнали, как в Беларуси проходит весенние зарыбление -2

Вадим Александрович, заместитель начальника управления – начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства Белорусского общества охотников и рыболовов:
Зарыбление проводится для увеличения продуктивности водоемов в нашей стране. Вторым значимым аспектом нашего зарыбления является увеличение продуктивности водоемов и качественного состава видовых рыб. Соответственно, и улучшение ловов наших рыбаков.

Мы в соответствии с биологическим обоснованием зарыбления, который разрабатывают специалисты Академии наук нашей страны, проводим зарыбление водоемов. Мы заключаем договора с хозяйствами рыбоводческими, доставляем рыбу на водоем, который мы планируем зарыбить, вместе с природоохранными организациями выпускаем эту рыбу в водоем. В соответствии с биологическим обоснованием, мы можем зарыблять личинкой, мальком, разновозрастной рыбой.

Как правило, стараемся охватывать всю республику в целом, то есть каждый регион в течение года.

Подробности в видео.

# природа # Природа и человек # природа Беларуси # Рыба # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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