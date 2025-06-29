От икринки до товарной рыбы – в Могилёвской области строят комплексы по выращиванию форели

Хлеб будет. В этом можно не сомневаться. Но, кроме хлеба, что еще включим в наш рацион? Белорусские аграрии в этом плане буквально в русле мировых тенденций и большие надежды возлагают на рыбоводство. В Могилевской области продолжается строительство трех комплексов по выращиванию форели. Они появятся в Хотимском, Чериковском и Краснопольских районах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как идет промышленное зарыбление – в клевых местах побывала Юлия Мычка.

В деревне Палуж стройка идет полным ходом. На месте бывших полей разворачивается крупный комплекс по выращиванию радужной форели. Новое производство изменит местный экономический ландшафт.

Юлия Мычка, корреспондент:

10,5 гектаров высоких технологий, фантастические мощности, тысячи тонн ценной породы рыб. Первая радужная форель в этих бассейнах заплещется уже осенью. Для Краснопольского района этот проект – гораздо больше, чем экономика. Эти земли помнят Чернобыль. Десятилетия ограничений, недоверие к природным ресурсам. И вот сегодня возрождение в действии. На землях, пострадавших от катастрофы, создается образцово-чистое производство.

Виталий Бомихов, директор предприятия «Рыбхоз Палуж»:

Мы провели исследования и по радиологии, и по экологии. Здесь участок просто идеальный.

Светлана Сурина, заместитель председателя Краснопольского райисполкома:

Самая большая проблема в нашем районе – это, конечно, проблема занятости. И частично эта проблема с этим огромным, замечательным комплексом будет решена. То есть мы уже прорабатываем вопрос, чтобы работали здесь именно жители Краснопольского района. Это очень важно для нас. Благодаря замкнутым системам вода здесь будет циркулировать по кругу и проходить многоступенчатую очистку.

Виталий Бомихов:

Здесь запланировано, на этом участке, пять артезианских скважин. Получается уже 4 пробурены, одна в работе находится. Глубина скважин около 140 метров. Для форели очень важна чистая артезианская вода без примесей. Форель – рыба деликатная. Любой стресс – потеря качества. Поэтому здесь отказались от сачков и невода. Вместо них будет работать инновационная система транспортировки – так называемое, метро для рыбы. Прямо под этой стройкой уже заложены специальные трубопроводы, по которым форель будет перемещаться из бассейна в бассейн, на сортировку. Вот такой бережный подход. Это мировой уровень аквакультуры. Именно такие передовые решения позволяют Краснополью стать ключевым звеном в новом рыбном кластере Могилевской области.