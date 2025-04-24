Масштабное зарыбление в Гродненском районе. В Августовский канал выпустили почти тонну щук и толстолобиков. Теперь водная артерия станет еще привлекательнее для рыбаков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И без того богатый водный мир пополнили более тысячи новых обитателей. Несколько месяцев назад в Августовский канал выпустили также около шести тысяч карасей и карпов. Подобные мероприятия научно обоснованы. Специалисты разрабатывают план зарыбления, который проходит государственную экологическую экспертизу.

Марк Баранский, заместитель председателя Гродненской областной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов: Толстолобик был выбран с той целью, что в канале много фитопланктона, также другой растительности, которую толстолобик поедает. Щука тоже неслучайно здесь зарыбляется, потому что в Августовском канале очень много мелкой рыбы.

Александр Крастин, главный специалист Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Для того чтобы освоиться рыбкам на новом месте, необходимо где-то около месяца, и, безусловно, надо помнить о том, что на территории, в том числе и Гродненского района, действуют запреты по ловле рыбы до 30 мая, то есть разрешена ловля только с берега, одной удочкой либо спиннингом, в дневное время суток.

Зарыбление белорусских водоемов проводится уже более 10 лет за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей.