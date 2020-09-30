Каждую весну у осетров по плану УЗИ. Где и как выращивают редкие виды рыбы в Беларуси

Где и как выращивают редкие виды рыбы в Беларуси, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Ловись рыбка большая, ловись рыбка, впрочем нет, никакой маленькой, судя по всему здесь клюет только по-крупному.
Где и как выращивают редкие виды рыбы в Беларуси, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Ловись рыбка большая, ловись рыбка, впрочем нет, никакой маленькой, судя по всему здесь клюет только по-крупному.
Рыбхоз на реке Волма в Червенском районе – один из старейших в Беларуси. Хозяйство начали строить в 1928-м. Спустя 4 года получили первые сотни тонн живого карпа. На то время комплекс гидротехнических сооружений получился настолько прогрессивным, что и сейчас специалисты удивляются чуду инженерной мысли.
Анатолий Червяков, главный инженер рыбхоза:
Насколько были опытные инженеры и строители гидротехники, не имея современных GPS-навигаторов. Все хозяйство общей площадью порядка 1,5 тысячи га на сегодня не использует ни одного киловатта электроэнергии для подачи и сброса воды из этих водоемов.
После освобождения Беларуси рыбное хозяйство пришлось восстанавливать. Занимался этим отец Анатолия Червякова. После войны он работал здесь гидротехником. Так по стопам отца и сам Анатолий Константинович пришел работать в рыбхоз. На двоих общий стаж их семейной династии – почти 80 лет.
Анатолий Червяков:
После освобождения Беларуси в 44-м году мой отец, Константин Кузьмич, был оставлен здесь для восстановления хозяйства. Строили пленные немцы, тогда выбирали специалистов из лагерей, охраняли чехи. Отец во время войны был в партизанском отряде – бригада «Правда» в этом же районе, здесь и остался, работал по 85-й год. Все постройки были под его руководством, чем я горжусь.
Я родом отсюда же, из поселка Озерный, отлучался на учебу и армию, после института в другом хозяйстве работал, но потом вернулся на родину.
Ежегодно объем производства – до полутора тысяч тонн рыбы. В рыбхозе налажен полный цикл – от получения икринок до готовой переработанной продукции. Так выгоднее, чем закупать малька, но и хлопотнее. Среди разновидностей рыбы самые популярные – карп, карась, щука, толстолобик, сом, амур. Сейчас к ассортименту добавили язя, а несколько лет назад рыбхоз взялся и за разведение осетровых. Процесс требует терпения. Только первого нереста дожидались 14 лет.
Евгений Куликовский, начальник инкубационного цеха рыбхоза:
20 лет данному маточному стаду, первую икру получили только 7 лет назад. Сейчас уже в год производим около 20 тонн товарного осетра, перешли на 3-летний оборот, чего раньше не могли достичь. Специфика в том, что очень восприимчивая к гидрохимии и воде, молодняк подращивается все лето в ванне, в бассейнах, кормится буквально с ложки, последующий 2-3-летний оборот идет в прудах, что попроще первого года, за счет этого и цена, и экзотика.
Яна Шипко:
А в этом садке находится маточное стадо. Это уже взрослые особи, благодаря которым здесь разводят эту ценную рыбу. Есть здесь и хищный осетровый долгожитель – белуга. Первое потомство она дает только после 20 лет. Так вот этой особи как раз 20 и весит она уже 30 кг. Возможно, нам повезет увидеть этого хищника. Сейчас попробуем вам показать осетровых обитателей рыбхоза под водой.
В зависимости от вида и веса расселяют. Как происходит зарыбление пруда
Каждую весну у осетров по плану УЗИ. Работа с разведением этой породы требует внимания и терпения. Осетр в отличие от обычной рыбы дает икру раз в 3 года.
Евгений Куликовский:
В маточнике у нас около 150 голов, ранней весной перед нерестом мы определяем бонитировку, распределяем, кто созрел, кто не созрел с помощью УЗИ. Если мы в этом году получили икру, то в следующий раз она, возможно, только через 3 года созреет.
«Самый большой улов был 50 кг». Где можно удачно порыбачить в Беларуси
Еще сложнее в аквакультуре наладить производство осетровой икры. Но не все и сразу.
Евгений Куликовский:
У нас уже есть 7-8-летние самки ленского осетра, мы их отвозим на зиму на теплую воду. Теоретически это 14 лет у них должно было пройти, но, как показывает практика, надо еще больше.
Кстати, Евгений тоже потомственный рыбовод. Его отец сейчас руководит рыбхозом. В коллективе 120 человек. И от их профессионализма и слаженности зависит развитие предприятия.
Анатолий Червяков:
У нас директор Куликовский Александр Евгеньевич – это один из опытнейших людей в рыбной отрасли, один из практиков опытнейших. Благодаря ему, мы – одно из лучших предприятий, потому что это человек с огромным опытом, труженик, практически отдает весь свой потенциал работе, создал прекрасный коллектив, каждый знает свою работу.
«Всё натуральное: рыба, соль, дым и всё». Как изготавливают продукцию в одном из рыбхозов Беларуси
Заядлых рыбаков в хозяйстве немного. Анатолий Константинович, к примеру, последний раз брался за удочку в 8 классе. Зато собственную свежую продукцию жалуют все.
Яна Шипко:
Но рыбу-то любите?
Анатолий Червяков:
А кто ж ее не любит? Конечно. Когда начнется массовый улов, у нас работает повар, ежедневно готовим и уху, кормится бригада, которая работает на прудах, не откажет и тем, кто желает попробовать ухи из гостей или из других работников рыбхоза.
Яна Шипко:
Получается, для работников тогда все недели рыбный день.
Анатолий Червяков:
Да, весь сезон – рыбный день.
Теплая погода помешала нам застать промышленный отлов рыбы неводами. Но вот как вылавливают небольшую партию осетра на переработку, мы подсмотрели.
В этих прудах сейчас по 20-25 тонн карпа и щуки. Все условия в водоемах специально приспособлены для комфортной зимовки рыбы.
«Вода кристально чистая, поэтому и рыба вкусная». Где можно побывать на вип-рыбалке в Беларуси
Анатолий Червяков:
Система зимовальных прудов, вот эти водоемы за спиной, сухой товар хранится на полках, а поскольку это живой товар, ему необходимо сохранить тот же режим содержания, который был при его естественном нагуле.