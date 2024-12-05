Депутаты разрабатывают закон об аквакультуре

Закон об аквакультуре разрабатывают депутаты. Вопросы совершенствования законодательства о ведении рыбоводства в Беларуси обсудили народные избранники на выездном заседании на базе одного из рыбхозов Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские фермеры в промышленных масштабах стали выращивать улиток и водоросли, а правовых актов, которые бы регулировали их деятельность, в стране не принято. Законодатели намерены навести порядок в этой сфере и помочь развивать торговое сотрудничество с деловыми партнерами из дружественных государств. Ведь подобные законодательные акты уже существуют во многих странах. К примеру, в России и Казахстане. Белорусские разработчики учли зарубежный опыт и составили концепцию нового законопроекта. Внести на рассмотрение его планируют в первом полугодии 2025-го.

Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Назрела необходимость принятия этого законопроекта. И я думаю, мы учтем все замечания и предложения для того, чтобы закон действительно на практике работал, работал на благо экономики нашей Республики Беларусь, а также на благо наших государств.

Депутаты на практике ознакомились с работой рыбхозов на примере хозяйства в Червенском районе. Его общая площадь по водной глади около 1 400 гектаров. Компания реализует свою продукцию в основном в торговые объекты центрального региона. В мороженом виде, консервах, а также холодного и горячего копчения. В хозяйстве ведется селекционно-племенная работа. В основном в прудах предприятия разводят карпов. Для того чтобы он вырос массой до килограмма, необходимо три сезона, отмечают в хозяйстве.

Александр Куликовский, директор рыбхоза «Волма»:

Пробовали разведением заниматься осетровых. Есть определенные требования. Наше все-таки карповое хозяйство, и заниматься другими видами сложно. Здесь сами пруды по размерам, по их оборудованию, так и температурный режим имеют большое значение. Форель, допустим, ее температура не должна превышать 16 градусов. В летний период у нас температура воды зашкаливает, и 25, и 30 бывает. К осетру – другие требования. Ему нужны небольшие площади, он царская рыба, ленивая.

В нашей стране объемы производства рыбной продукции из года в год растут. Ожидается, что по итогам 2024-го мы выловим рыбы на 10 % больше чем в предыдущем. В общем объеме это порядка 14 тысяч тонн.