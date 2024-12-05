Депутаты разрабатывают закон об аквакультуре
Закон об аквакультуре разрабатывают депутаты. Вопросы совершенствования законодательства о ведении рыбоводства в Беларуси обсудили народные избранники на выездном заседании на базе одного из рыбхозов Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские фермеры в промышленных масштабах стали выращивать улиток и водоросли, а правовых актов, которые бы регулировали их деятельность, в стране не принято. Законодатели намерены навести порядок в этой сфере и помочь развивать торговое сотрудничество с деловыми партнерами из дружественных государств. Ведь подобные законодательные акты уже существуют во многих странах. К примеру, в России и Казахстане. Белорусские разработчики учли зарубежный опыт и составили концепцию нового законопроекта. Внести на рассмотрение его планируют в первом полугодии 2025-го.
Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Назрела необходимость принятия этого законопроекта. И я думаю, мы учтем все замечания и предложения для того, чтобы закон действительно на практике работал, работал на благо экономики нашей Республики Беларусь, а также на благо наших государств.
Депутаты на практике ознакомились с работой рыбхозов на примере хозяйства в Червенском районе. Его общая площадь по водной глади около 1 400 гектаров. Компания реализует свою продукцию в основном в торговые объекты центрального региона. В мороженом виде, консервах, а также холодного и горячего копчения. В хозяйстве ведется селекционно-племенная работа. В основном в прудах предприятия разводят карпов. Для того чтобы он вырос массой до килограмма, необходимо три сезона, отмечают в хозяйстве.
Александр Куликовский, директор рыбхоза «Волма»:
Пробовали разведением заниматься осетровых. Есть определенные требования. Наше все-таки карповое хозяйство, и заниматься другими видами сложно. Здесь сами пруды по размерам, по их оборудованию, так и температурный режим имеют большое значение. Форель, допустим, ее температура не должна превышать 16 градусов. В летний период у нас температура воды зашкаливает, и 25, и 30 бывает. К осетру – другие требования. Ему нужны небольшие площади, он царская рыба, ленивая.
В нашей стране объемы производства рыбной продукции из года в год растут. Ожидается, что по итогам 2024-го мы выловим рыбы на 10 % больше чем в предыдущем. В общем объеме это порядка 14 тысяч тонн.
Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня, понятно, основа – это наши рыбхозы, которые производят рыбу. И они дают вот такой нам вал. Кроме прудовой рыбы, сегодня выловлено порядка 600 тонн рыбы ценных видов рыб.
Закон об аквакультуре задаст вектор развития всей рыболовной промышленности страны. Документ определит основополагающие тенденции этой отрасли.