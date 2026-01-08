Новости по тегу #Рождество

Малышей и их родителей поздравили представители православной церкви.
В эти дни принято чаще собираться с близкими, навещать друзей с подарками, посещать храм и бережно хранить традиции предков.
Народные песни, колядные обряды и ярмарки наполнили Беларусь атмосферой света и радости.
7 января Беларусь озаряет свет Вифлеемской звезды.
«У нас сегодня есть все для того, чтобы люди могли жить, кормить себя и своих детей. При условии только одном – если они работают. Все зависит от нас».
«Хотим жить хорошо – надо выполнить то, что наметили. За работу».
Белорусам Президент выразил самые теплые пожелания и напомнил о важном.
Рождество – один из самых светлых церковных праздников, который принято встречать вместе с родными и близкими. По давней традиции этот день глава государства проводит в кругу большой семьи – нас, белорусов.
Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая на Рождество храм в Минском районе.
Рождество Христово празднуют православные христиане не только Беларуси, но и России, Армении, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Грузии.
Этот день символизирует рождение надежды, любви и милосердия, объединяя миллионы верующих по всему миру.
Православный мир встретил Рождество Христово. Светлый, долгожданный праздник, который наполняет сердца верующих радостью, надеждой и особым духовным смыслом.
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