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Новости по тегу #Рождество

За рождественские сутки в Брестском роддоме появились на свет семеро детей
08 января 2026 19:45

За рождественские сутки в Брестском роддоме появились на свет семеро детей

Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки
08 января 2026 06:16

Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки

Рождество с особым вкусом. Больше 300 литров ароматной ухи приготовили в Могилёве
07 января 2026 18:25

Рождество с особым вкусом. Больше 300 литров ароматной ухи приготовили в Могилёве

Православный мир отмечает Рождество Христово. Как его встречают в Беларуси
07 января 2026 18:00

Православный мир отмечает Рождество Христово. Как его встречают в Беларуси

Лукашенко: если мы будем свою судьбу крепко держать в руках, Господь всегда поможет!
07 января 2026 17:31

Лукашенко: если мы будем свою судьбу крепко держать в руках, Господь всегда поможет!

«Цели определены!» Лукашенко настроил белорусов на работу после зимних праздников
07 января 2026 17:15

«Цели определены!» Лукашенко настроил белорусов на работу после зимних праздников

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим
07 января 2026 16:50

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим

Лукашенко назвал святыни, которые каждый должен защитить в своей жизни
07 января 2026 13:41

Лукашенко назвал святыни, которые каждый должен защитить в своей жизни

Лукашенко: каждый человек должен найти дорогу к храму, никто не должен этому препятствовать
07 января 2026 10:43

Лукашенко: каждый человек должен найти дорогу к храму, никто не должен этому препятствовать

Рождество Христово объединяет тысячи православных христиан по всему миру
07 января 2026 07:56

Рождество Христово объединяет тысячи православных христиан по всему миру

Православные верующие празднуют Рождество Христово
07 января 2026 07:42

Православные верующие празднуют Рождество Христово

Лукашенко: традиции Рождества составляют неотъемлемую часть нашего духовного и культурного наследия
07 января 2026 07:34

Лукашенко: традиции Рождества составляют неотъемлемую часть нашего духовного и культурного наследия