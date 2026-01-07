Рождество с особым вкусом. Больше 300 литров ароматной ухи приготовили в Могилёве

Рождественские гулянья объединили всю страну. Народные песни, колядные обряды и ярмарки наполнили Беларусь атмосферой света и радости. В каждом регионе праздник приобрел свои яркие акценты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Могилеве Рождество уже по традиции отмечают с особым наваристым вкусом. У городского стадиона прошел гастрономический батл. Работники ведущих предприятий приготовили для гостей более 300 литров ароматной ухи.

Сегодня главная спортивная трасса Могилева принимает не атлетический забег, а кулинарный марафон. Она стала центром народных гуляний и площадкой для уже традиционного конкурса рождественской ухи.

Дмитрий Щербатый, заместитель директора Могилевского физкультурно-спортивного клуба:

Здесь можно и попробовать ухи, и попробовать свои силы в спорте, пометать валенок, позабивать гвоздь, в зимний шуточный боулинг сыграть. У нас ежегодная семейная традиция – приходить сюда, в этот лес, с семьей, участвовать в мероприятиях, помогать варить уху, обязательно дегустировать ее. Хорошо проводить время.

Участники конкурса – 10 команд от предприятий города: вагоностроители, сотрудники молочного и мясного комбинатов, работники ЖКХ и городского транспорта. Все на время сменили свои обычные инструменты на поварешки и черпаки. Их задача – удивить гостей и убедить жюри, что именно их уха самая-самая. В ход идут секретные ингредиенты, семейные рецепты. Дополнительные баллы за презентацию блюда, песни, частушки.

Конкурсы хоть и ради забавы, но для внимательного женского глаза целое поле для изучения характера. Наш несерьезный лайфхак для серьезных намерений. Гулянья – идеальное место для того, чтобы увидеть избранника в деле.