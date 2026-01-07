Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим

День, который дарит радость и надежду и вдохновляет на добрые дела. Православный мир встретил Рождество Христово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Светлый и долгожданный праздник, который наполняет сердца верующих радостью, надеждой и особым духовным смыслом. Этот день традиционно объединяет людей разных поколений и напоминает о вечных ценностях. Президент Беларуси поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Александр Лукашенко отметил, что «праздник Рождества занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия». Традиционно глава государства в Рождество посещает храм, зажигает рождественскую свечу, разделяя радость праздника вместе с верующими. Сегодня Президента встречали в церкви в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском. Белорусам Президент выразил самые теплые пожелания и напомнил о важном. Материал Алены Сыровой.

На горе над оживленной трассой возвышается белоснежный храм. Недалеко от Раубич в деревне Околица. Построенный на историческом месте (здесь когда-то стояли деревянные церквушки) – от привычных он очень отличается. Двупрестольный – это значит, что в храме два алтаря, выполненный в уникальном стиле – аскетично-минималистичный. Но от этого он не становится холодным, напротив. Впрочем, о храме лучше расскажут те, кто не впервые в него заходят.

– Этот молодой человек – алтарник.

– Этот храм отличается тем, что он сделан в древнем стиле. Видели дырочки? Это называется глухники, там отражается звук, выходит, и такое эхо. Очень красивый звук.

– И каменные иконы из мозаики – тоже довольно уникально. У нас мама отвечает за духовность, а мы все ей вторим, поддерживаем ее в этом. Хороший тренд, хорошие начинания, когда дети вместо TikTok и соцсетей находятся в храме, думают о чем-то возвышенном, о духовности своей, медитируют, молятся, обращаются к Богу, просят его о помощи. Это, мне кажется, очень ценно. Наверняка после сегодняшних рождественских репортажей тех, кто решит приехать в храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» попросить заступничества или просто помолчать станет больше. Еще бы, рождественским утром здесь встречали высокого гостя, который, оказалось, живя по соседству, даже не знал о том, что такое место есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю теперь, куда прийти. Хотя у нас в Острошицком Городке тоже деревянный вроде бы храм. Дорогу к храму я нашел. Что ж?! Символичное открытие в важный день!

И прежде чем говорить о важном, главное для всех, кто верит: в окружении своих зажечь Рождественскую свечу. Это больше, чем традиция. Дважды в году Президент обязательно приезжает в храмы в самых разных точках страны. Рождество и Пасха. И каждый раз он находит особые слова для тех, кто слушает и слышит. И что важно, адресует их не только православным верующим, но и всем, кто так или иначе молится о Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие-многие люди в этот светлый добрый праздник свои взоры обращают к Господу. Просят у него – каждый по-своему, но все сводится к добрым, хорошим пожеланиям. Находясь в этом светлом месте, хочу всех вас (и наших белорусов – тех, кто нас услышит) поздравить с этим светлым долгожданным праздником, в принципе, с которого и начинается новый год. Подробности. О мире, о здоровье, о защите, о благополучии. Каждый, приходя в храм, думает и молится о своем. В суете дней важно находить время, чтобы просто подумать. В этом году у белорусов его как никогда много, много возможностей это делать. Длинные выходные большинства (все же есть те, кому эти слова знакомы только в теории в силу службы)...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто-то, может быть, и не отдыхал. Вы знаете, что ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье. Людям в погонах, да и мне как Главнокомандующему, в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим. А миллионам и миллионам белорусов надо приниматься за работу. Самый ценный подарок для Президента – это эмоции, которыми сегодня с ним делились те, кто пришел в свой храм в Околице.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настоящая зима. Пусть и жизнь ваша будет настоящей. Спасибо вам.

– С праздником. Вам не холодно?

– Нет, спасибо.

– Вы на меня не смотрите, я же зимний человек. Успехов вам. В такие дни в таких местах особенно ощущается то, что зовем энергией созидания. Когда каждый, привнося свое, слово или взгляд, уносит еще больше.

Под впечатлением. Еще раз убедилась, насколько Александр Григорьевич душевный, чувствуется, что он всегда говорит от души, не по протоколу, а от души. Я его за это очень уважаю и ценю, как человека, как лидера нашей страны. Это очень ценно.