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Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим

07 января 2026 16:50
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День, который дарит радость и надежду и вдохновляет на добрые дела. Православный мир встретил Рождество Христово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Светлый и долгожданный праздник, который наполняет сердца верующих радостью, надеждой и особым духовным смыслом. Этот день традиционно объединяет людей разных поколений и напоминает о вечных ценностях.

Президент Беларуси поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Александр Лукашенко отметил, что «праздник Рождества занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия».

Традиционно глава государства в Рождество посещает храм, зажигает рождественскую свечу, разделяя радость праздника вместе с верующими. Сегодня Президента встречали в церкви в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском. Белорусам Президент выразил самые теплые пожелания и напомнил о важном. 

Материал Алены Сыровой. 

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-2

На горе над оживленной трассой возвышается белоснежный храм. Недалеко от Раубич в деревне Околица. Построенный на историческом месте (здесь когда-то стояли деревянные церквушки) – от привычных он очень отличается. Двупрестольный – это значит, что в храме два алтаря, выполненный в уникальном стиле – аскетично-минималистичный. Но от этого он не становится холодным, напротив. Впрочем, о храме лучше расскажут те, кто не впервые в него заходят.

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-4

Этот молодой человек – алтарник.
– Этот храм отличается тем, что он сделан в древнем стиле. Видели дырочки? Это называется глухники, там отражается звук, выходит, и такое эхо. Очень красивый звук. 
– И каменные иконы из мозаики – тоже довольно уникально. У нас мама отвечает за духовность, а мы все ей вторим, поддерживаем ее в этом. Хороший тренд, хорошие начинания, когда дети вместо TikTok и соцсетей находятся в храме, думают о чем-то возвышенном, о духовности своей, медитируют, молятся, обращаются к Богу, просят его о помощи. Это, мне кажется, очень ценно. 

Наверняка после сегодняшних рождественских репортажей тех, кто решит приехать в храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» попросить заступничества или просто помолчать станет больше. Еще бы, рождественским утром здесь встречали высокого гостя, который, оказалось, живя по соседству, даже не знал о том, что такое место есть. 

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я знаю теперь, куда прийти. Хотя у нас в Острошицком Городке тоже деревянный вроде бы храм. Дорогу к храму я нашел.

Что ж?! Символичное открытие в важный день!

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-8

И прежде чем говорить о важном, главное для всех, кто верит: в окружении своих зажечь Рождественскую свечу. Это больше, чем традиция.

Дважды в году Президент обязательно приезжает в храмы в самых разных точках страны. Рождество и Пасха. И каждый раз он находит особые слова для тех, кто слушает и слышит. И что важно, адресует их не только православным верующим, но и всем, кто так или иначе молится о Беларуси.

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Многие-многие люди в этот светлый добрый праздник свои взоры обращают к Господу. Просят у него – каждый по-своему, но все сводится к добрым, хорошим пожеланиям. Находясь в этом светлом месте, хочу всех вас (и наших белорусов – тех, кто нас услышит) поздравить с этим светлым долгожданным праздником, в принципе, с которого и начинается новый год. Подробности. 

О мире, о здоровье, о защите, о благополучии. Каждый, приходя в храм, думает и молится о своем. В суете дней важно находить время, чтобы просто подумать. В этом году у белорусов его как никогда много, много возможностей это делать. Длинные выходные большинства (все же есть те, кому эти слова знакомы только в теории в силу службы)...

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Кто-то, может быть, и не отдыхал. Вы знаете, что ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье. Людям в погонах, да и мне как Главнокомандующему, в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим. А миллионам и миллионам белорусов надо приниматься за работу. 

Самый ценный подарок для Президента – это эмоции, которыми сегодня с ним делились те, кто пришел в свой храм в Околице.

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Настоящая зима. Пусть и жизнь ваша будет настоящей. Спасибо вам. 

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-16

С праздником. Вам не холодно?
– Нет, спасибо.
– Вы на меня не смотрите, я же зимний человек. Успехов вам. 

В такие дни в таких местах особенно ощущается то, что зовем энергией созидания. Когда каждый, привнося свое, слово или взгляд, уносит еще больше.

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-18

Под впечатлением. Еще раз убедилась, насколько Александр Григорьевич душевный, чувствуется, что он всегда говорит от души, не по протоколу, а от души. Я его за это очень уважаю и ценю, как человека, как лидера нашей страны. Это очень ценно. 

Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе и обратился к верующим-20

О чем можно молиться? Конечно, в первую очередь о любви, добре, радости, о благословении Божьем, о мире, самое главное. Всю страну поздравляю с праздником!

Сегодняшний рождественский день для всех белорусов светлый, так решила сама природа. Будем думать, это добрый знак того, что мы продолжаем жить, не путая белое с черным, не страшась протаптывать свой путь и верить в себя и тех, кто рядом.

Подробности смотрите в видео. 

# Рождество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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