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Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки

08 января 2026 06:16
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Православные христиане отмечают Святки – особое время от Рождества до Крещения. В эти дни принято чаще собираться с близкими, навещать друзей с подарками, посещать храм и бережно хранить традиции предков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки-2

После светлого праздника Рождества на нашей земле царит особая атмосфера: совершаются древние обряды, а роль колядовщиков берут на себя инициативные и неравнодушные люди. По всей стране продолжается благотворительный марафон, охватывающий и детей, и пожилых – тех, кому особенно нужны внимание и забота.

Святки – время добрых дел, подарков и проявления милосердия. Праздничные дни продлятся до Крещения, а уже 13 января завершит череду зимних торжеств – встреча Старого Нового года – финальный аккорд новогоднего сезона.

# Православные в Беларуси # Рождество # Новый год

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