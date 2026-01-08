Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки

Православные христиане отмечают Святки – особое время от Рождества до Крещения. В эти дни принято чаще собираться с близкими, навещать друзей с подарками, посещать храм и бережно хранить традиции предков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После светлого праздника Рождества на нашей земле царит особая атмосфера: совершаются древние обряды, а роль колядовщиков берут на себя инициативные и неравнодушные люди. По всей стране продолжается благотворительный марафон, охватывающий и детей, и пожилых – тех, кому особенно нужны внимание и забота.

Святки – время добрых дел, подарков и проявления милосердия. Праздничные дни продлятся до Крещения, а уже 13 января завершит череду зимних торжеств – встреча Старого Нового года – финальный аккорд новогоднего сезона.