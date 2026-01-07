Лукашенко назвал святыни, которые каждый должен защитить в своей жизни

Каждый человек должен найти дорогу к храму, никто не должен этому препятствовать. Об этом сегодня, 7 января, заявил Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм в Минском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рождество люди молятся, совершают добрые дела, дарят подарки – обязательно теплые, личные и душевные. Они несут в себе внимание и заботу о близких, а зажженные свечи символизируют победу света над тьмой, напоминая о надежде и добре, которые всегда должны жить в сердцах.

Рождество – один из самых светлых церковных праздников, который принято встречать вместе с родными и близкими. По давней традиции этот день глава государства проводит в кругу большой семьи – нас, белорусов. Этот год не стал исключением: вместе с верующими Александр Лукашенко разделил радость праздника, посетив храм иконы Божией Матери «Млекопитательница».

Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Храм получил название в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница», история которой уходит в XVI век. Облик церкви определяют черты древнерусского зодчества, придающие храму особую торжественность и духовную гармонию. В этот светлый праздник хочется говорить не только о внешней красоте, добрых делах, но и о том, что объединяет белорусов и делает сильными. Сегодня вера – одна из главных опор. Она дает уверенность в том, что в общем доме всегда будет тихо и спокойно. И эта гармония зависит в том числе от каждого жителя страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время очень много говорят, очень часто, особенно государственные служащие: «За Родину, за партию и так далее!» Знаете, я вам скажу просто, недавно об этом подумал: за Родину у нас есть кому бороться и идти впереди. Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. И помните, что в любой сложной обстановке вы должны защитить именно эти святыни в вашей жизни. А из всего этого сложится защита нашей Родины.

В этот светлый праздник еще раз желаю вам здоровья, успехов. Живите в мире. Часто говорю об этом. Сделайте только то, что вы должны сделать на своем месте, на своем рабочем месте. Врач – у себя в больнице, в фельдшерско-акушерском пункте. Учитель – в школе, преподаватель – в вузе, государственный служащий, священнослужители на своих местах. И все у нас будет нормально. Все остальное за мной. Счастья, успехов, здоровья, радости, меньше огорчений, горечи, особенно от ваших детей. Успехов вам.

Александру Лукашенко во время посещения храма в Околице подарили копию Креста Преподобной Евфросинии Полоцкой. Напрестольный крест, изготовленный мастером Лазарем Богшей по заказу самой Евфросинии Полоцкой, по праву считается одной из главных религиозных и национальных святынь белорусского народа. Копия, которую вручили главе государства, выполнена в оригинальных размерах. В ответ Президент Беларуси передал храму икону Божией Матери «Минская», украшенную полудрагоценными камнями и жемчугом. Эта икона почитается как главная святыня страны.