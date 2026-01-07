Православный мир отмечает Рождество Христово. Как его встречают в Беларуси

7 января Беларусь озаряет свет Вифлеемской звезды. По всей стране зажглись рождественские огни, а храмы стали центрами притяжения для тысяч верующих от крупных городов до самых отдаленных деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рождество Христово – праздник, наполненный глубоким духовным смыслом и теплыми семейными традициями. Он объединяет людей в стремлении к добру, вере и внутреннему согласию, напоминая о ценностях, которые остаются неизменными во все времена.

История празднования Рождества на белорусской земле уходит корнями в глубокое прошлое, когда свет христианства впервые озарил берега Двины и Днепра.

На протяжении столетий праздник был незыблемым ориентиром: через войны, испытания и периоды забвения белорусы пронесли веру в чудо рождения Спасителя. Смыслы рождественского праздника заложили основы нашего национального характера. Милосердие, сострадание и желание оказать помощь ближнему.

Рождество наполняет сердца верующих особыми чувствами. Этому торжеству предшествует 40-дневный Рождественский пост. Для миллионов белорусов это время стало периодом духовного сосредоточения, когда через самоограничение и молитву человек готовится принять благую весть. Пост не просто отказ от определенной пищи, а время добрых дел, примирения с ближними и поиска гармонии.

Татьяна, монахиня Свято-Елисаветинского женского монастыря:

Долгожданный такой праздник, очень светлый праздник, и важно, чтобы в сердце каждого человека он родился. Чтобы человек смог почувствовать этот свет, эту любовь, доброту Христову.