За рождественские сутки в Брестском роддоме появились на свет семеро детей

О рождественском чуде в Брестском областном роддоме. Там в праздничные сутки на свет появились семеро малышей: пять мальчиков и две девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый крупный новорожденный весил 4 килограмма 900 граммов, а самая маленькая девочка – 3,5 килограмма. Среди счастливых мам, чьи дети родились под счастливой звездой, Анна Пенюта. В ее семье появился долгожданный сын Александр.

Анна Пенюта:

Мамой стала я в третий раз. У меня две доченьки. И это у нас долгожданный сыночек. Мы никогда не думали, что получится на Рождество. Предполагаемая дата родов была – 10-е число. Не ожидали. И вот вечером появилось наше рождественское чудо.

Алеся Гречко, врач акушер-гинеколог Брестского областного родильного дома:

2025 год выдался насыщенным, урожайным. За этот год родилось более 3 тысяч детей в стенах нашего родильного дома. Рождались двойни, очень много женщин рожало с рубцом на матке, что является показателем хорошей работы нашего персонала, потому что это отягощенные роды.

Малышей и их родителей поздравили представители православной церкви. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн подчеркнул, что рождение каждого ребенка – это великое событие и дар Божий, а появление на свет в день Рождества Христова – двойное благословение.