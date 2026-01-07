Рождество Христово объединяет тысячи православных христиан по всему миру

Рождество Христово сегодня, 7 января, празднуют православные христиане не только Беларуси, но и России, Армении, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Грузии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные службы в эту ночь прошли и в православных храмах Иерусалима. Празднуют Великий день и христиане Востока, например, верующие Коптской и Эфиопской церквей. Несмотря на разные культуры и языки, все они приветствуют друг друга фразой – «Христос родился!».