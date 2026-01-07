Православные верующие празднуют Рождество Христово

В честь праздника сегодня над всеми церквями Беларуси разносится колокольный звон, возвещая о пришествии Господа Иисуса Христа на землю. Божественные литургии начались еще с вечера и были соединены с всенощным бдением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день символизирует рождение надежды, любви и милосердия, объединяя миллионы верующих по всему миру. Радоваться великому празднику Рождества Христова и нести эту радость всем близким пожелал православным верующим митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздник Рождества Христова. Прежде всего хочется обратиться к словам евангельским: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Чтобы воздавалось слава Богу, чтобы был мир на нашей земле. Пришествие на землю Спасителя мира вдохновляет, обновляет все человечество, помогает каждому человеку, вселяет в него уверенность в том, что его любят, о нем заботятся, и никто иной, как Бог, живущий на небе, и его возлюбленный Сын, который для всего человечества был ниспослан на землю. Пусть радость праздника пребывает как можно дольше в наших сердцах. Сегодня с самого утра в храмах звучат рождественские песнопения. Прихожане молятся за мир, благополучие и здоровье своих близких. В сердце каждого верующего – надежда на лучшее будущее.

Рождение Христа – один из самых больших в принципе церковных праздников.

Мы всегда ждем этот праздник. Рождество Христова и Пасха для нас – самый главные праздники.

Это не только традиция – ходить в храм. Это жизнь, понимаете, это смысл жизни. Поэтому это не только один праздник, на который мы приходим в храм. То есть мы приходим в храм всегда, каждое воскресенье. А сегодня – особый день – Рождество.

Для меня это один из самых главных праздников – Рождество. Я всегда стараюсь вечером ходить на службу, но в этот раз не получилось. И я услышала колокола, скорее побежала на службу.

Рождество, наверное, с детства такой сокровенный праздник. Когда даже писал Чехов, что такие праздники, как Рождество, Пасха, Троица, что даже в воздухе что-то особое витает. То есть оно наполняется какой-то незримой не просто благодатью, а какой-то атмосферой особой.