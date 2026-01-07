Лукашенко: если мы будем свою судьбу крепко держать в руках, Господь всегда поможет!

Традиционно Александр Лукашенко в Рождество посещает храм, зажигает рождественскую свечу, разделяя радость праздника вместе с верующими. Сегодня Президента встречали в церкви в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском. Белорусам Президент выразил самые теплые пожелания и напомнил о важном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда же без традиций? Подарок от Президента храму. Икона – выбор ее всегда неслучаен и имеет свой смысл. Сегодня Божией Матери «Минская». Спросите почему? Дело здесь не в географии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помогает обрести ясность и принять правильное решение в запутанных обстоятельствах. Много-много раз я обращал ваше внимание на то, что мир сегодня очень сложный. Запутан до невозможности.

Может, наша главная святыня и поможет нам в этом темном, запутанном, непонятном мире обрести какой-то правильный путь. Это во-первых. Во-вторых, она защищает, избавляет от видимых и невидимых врагов. Архиважно! Поэтому дай бог, чтобы вам здесь и всем нам эта икона, эта наша главная святыня помогала видеть…

Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом. Она утешает, дарит покой и утешение в горестях и печалях.

Не всегда бывают белые полосы, хотя Господь нас миловал, мы живем в мирной стране. И это, исходя из прошлого года, я бы сказал, это белая полоса. У нас сегодня есть все для того, чтобы люди могли жить, кормить себя и своих детей. При условии только одном – если они работают. Икона иконой, но все зависит от нас, от детей, молодежи, от взрослых. Все зависит от нас. Если мы будем свою судьбу крепко держать в руках, он всегда поможет.