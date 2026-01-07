Лукашенко: каждый человек должен найти дорогу к храму, никто не должен этому препятствовать

Каждый человек должен найти дорогу к храму, никто не должен этому препятствовать. Об этом сегодня, 7 января, заявил Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм в Минском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество – один из самых светлых церковных праздников, который принято встречать вместе с родными и близкими. По давней традиции этот день глава государства проводит в кругу большой семьи – нас, белорусов. Этот год не стал исключением: вместе с верующими Александр Лукашенко разделил радость праздника, посетив храм иконы Божией Матери «Млекопитательница». В Рождество люди молятся, совершают добрые дела, дарят подарки – обязательно теплые, личные и душевные. Они несут в себе внимание и заботу о близких, а зажженные свечи символизируют победу света над тьмой, напоминая о надежде и добре, которые всегда должны жить в сердцах.

Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Храм получил название в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница», история которой уходит в XVI век. Облик церкви определяют черты древнерусского зодчества, придающие храму особую торжественность и духовную гармонию. В этот светлый праздник хочется говорить не только о внешней красоте, добрых делах, но и о том, что объединяет белорусов и делает сильными. Сегодня вера – одна из главных опор. Она дает уверенность в том, что в общем доме всегда будет тихо и спокойно. И эта гармония зависит, в том числе, от каждого жителя страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как-то я недавно говорил, на эту мысль меня в очередной раз натолкнул один из государственных служащих. Сказал: вот знаете, раньше мы говорили о том, что мирное небо над головой, мирное небо. Белорусов даже критиковали: вот, они все про мирное небо! А сейчас как никогда наши люди поняли, что такое мирное небо над головой. Я же всегда говорил, что если будет мир, все остальное (в шутку я говорил) мы купим. А чтобы купить, мы заработаем. Мы все сделаем сами и своими руками. Но главное, чтобы было тихо, спокойно и мирно. И то, что сегодня мир у нас в стране – огромная заслуга наших священнослужителей. Еще раз хочу вернуться к идее, что у нас многоконфессиональная страна. У нас есть и другие верующие. И мы как православные (самая большая конфессия), и я как Президент хотим из этого храма обратиться к ним – католикам, мусульманам, иудеям и другим маленьким нашим конфессиям – с пожеланиями мира и добра. Пусть они знают, что мы не только не забываем, но и хорошо помним о них, очень по-хорошему к ним относимся. Каждый человек должен найти свою дорогу к храму. И никто этому препятствовать не должен. В этом суть нашей политики в отношении наших конфессий.