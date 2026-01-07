Лукашенко: традиции Рождества составляют неотъемлемую часть нашего духовного и культурного наследия

День, который дарит радость и надежду и вдохновляет на добрые дела. Православный мир встретил Рождество Христово. Светлый, долгожданный праздник, который наполняет сердца верующих радостью, надеждой и особым духовным смыслом. Этот день традиционно объединяет людей разных поколений и напоминает о вечных ценностях. Поздравил православных христиан с Рождеством Христовым Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что традиции Рождества составляют неотъемлемую часть нашего духовного и культурного наследия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.