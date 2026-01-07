«Цели определены!» Лукашенко настроил белорусов на работу после зимних праздников

Традиционно Александр Лукашенко в Рождество посещает храм, зажигает рождественскую свечу, разделяя радость праздника вместе с верующими. Сегодня Президента встречали в церкви в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском. Белорусам Президент выразил самые теплые пожелания и напомнил о важном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти дни – как возможность перезагрузиться в кругу близких. Перезагрузиться и работать. Не о праздничном, но о насущном, без которого и праздников быть не может, Александр Лукашенко максимально откровенно.