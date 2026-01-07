Прямой эфир

«Цели определены!» Лукашенко настроил белорусов на работу после зимних праздников

07 января 2026 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционно Александр Лукашенко в Рождество посещает храм, зажигает рождественскую свечу, разделяя радость праздника вместе с верующими. Сегодня Президента встречали в церкви в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском. Белорусам Президент выразил самые теплые пожелания и напомнил о важном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эти дни – как возможность перезагрузиться в кругу близких. Перезагрузиться и работать. Не о праздничном, но о насущном, без которого и праздников быть не может, Александр Лукашенко максимально откровенно. 

«Цели определены!» Лукашенко настроил белорусов на работу после зимних праздников-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Задачи ясны. Цели определены. Хотим жить хорошо – надо выполнить то, что мы недавно наметили. Поэтому за работу. 

За Родину у нас есть кому бороться и идти впереди. Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. Читайте здесь. 

Подробности смотрите в видеоматериале. 

# Александр Лукашенко # Рождество

Другие новости рубрики

Все новости
Минск вошёл в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни
07 января 2026 16:58

Минск вошёл в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни

На смену снегопадам в Беларусь идут морозы
07 января 2026 16:57

На смену снегопадам в Беларусь идут морозы

В Беларуси на развитие дорожной сети направят почти 19 млрд рублей
07 января 2026 16:56

В Беларуси на развитие дорожной сети направят почти 19 млрд рублей