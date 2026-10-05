Новости по тегу #Растения и цветы

Есть еще один продукт, а именно батат, который может быть на 100% белорусским. В этом уверен наш сегодняшний гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – фермер Дмитрий Лешкевич.
Ситуация остается на контроле профильных служб. Специалисты напоминают: уничтожение сорняка – обязанность каждого землепользователя.
В этом сезоне соцсети белорусов буквально захлестнула грибная лихорадка. Тысячи просмотров, багажники лесных трофеев и даже ванны из опят и лисичек. Но в погоне за объемами люди забывают: гриб – это природный пылесос, который впитывает радиацию и тяжелые металлы.
Также в планах высадить более 10 тысяч деревьев и около 130 тысяч кустарников.
С золотарником канадским, который считается одним из самых агрессивных сорняков, борются уже не первый год. Только в 2026-м по Беларуси запланировано обработать более 25 тысяч гектаров.
День знаний уже на пороге, и город наполняется особой атмосферой. Родители подбирают наряды, дети с волнением ждут встречи с одноклассниками. И, конечно, 1 сентября невозможно представить без цветов для любимого учителя.
Говорят, есть королева красоты, королева спорта, а мы представляем вам королеву томатов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Марчук, биолог, коллекционер.
Уничтожать золотарник обязаны все землепользователи, независимо от формы собственности.
Огромные золотые плантации высаживали специально как природную декорацию для фотосессий.
Сезон цветения длится до середины июля.
К главному культурному событию лета готовятся не только организаторы, артисты, но и озеленители. Каждый день они добавляют городу ярких красок.
Поле пестрых цветов и настоящая фотозона. Никто не может пройти мимо красоты и не запечатлеть редкие экземпляры.
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