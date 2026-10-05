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Новости по тегу #Растения и цветы

Чем батат отличается от картофеля и в чем его польза? Пообщались с белорусским фермером
05 октября 2026 07:39

Чем батат отличается от картофеля и в чем его польза? Пообщались с белорусским фермером

В Минской области планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель, освобожденных от золотарника
01 октября 2026 06:45

В Минской области планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель, освобожденных от золотарника

Как правильно собирать и хранить грибы? Рассказываем о важных нюансах
24 сентября 2026 08:41

Как правильно собирать и хранить грибы? Рассказываем о важных нюансах

В Минске осенью высадят более 40 тыс. хризантем
21 сентября 2026 11:20

В Минске осенью высадят более 40 тыс. хризантем

Один куст дает до 100 тыс. семян! Узнали, как в Беларуси ведут борьбу с золотарником
31 августа 2026 17:30

Один куст дает до 100 тыс. семян! Узнали, как в Беларуси ведут борьбу с золотарником

Как из самых простых цветов собрать стильный букет? Мастер-класс от декоратора
31 августа 2026 08:34

Как из самых простых цветов собрать стильный букет? Мастер-класс от декоратора

В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая
24 августа 2026 07:17

В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая

В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель
11 августа 2026 14:07

В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель

В центральном Китае зацвели подсолнухи
09 августа 2026 08:06

В центральном Китае зацвели подсолнухи

Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото
08 июля 2026 08:07

Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото

Каскады из петуний и живые гирлянды: 1,5 млн цветов высадят на улицах Витебска к «Славянскому базару»
21 июня 2026 08:38

Каскады из петуний и живые гирлянды: 1,5 млн цветов высадят на улицах Витебска к «Славянскому базару»

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту
19 июня 2026 11:43

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту