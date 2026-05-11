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В ботаническом саду завершается цветение сакуры

11 мая 2026 17:50
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В ботаническом саду распустилась сакура. Из-за переменчивой погоды срок цветения этих красочных растений увеличился. Сейчас на ветках одновременно можно заметить и цветы, и распускающиеся листья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ботаническом саду завершается цветение сакуры-2

Всего на территории ботанического сада высажено около 20 деревьев разных сортов, и порядка 10 из них находятся в активной фазе цветения. Любой желающий может не только понаблюдать за ярким зрелищем и насладиться тонким ароматом сакуры, но и увидеть дерево-долгожитель, растущее здесь уже порядка 40 лет. 

В ботаническом саду завершается цветение сакуры-4

Андрей Котов, научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
У нас с каждым годом, наверное, все больше и больше посетителей желают приобщиться, прийти, полюбоваться сакурой, пофотографироваться, побыть рядом, ощутить аромат. Мы стараемся, насколько можем, высаживать больше деревьев по территории ботанического сада.

В ботаническом саду завершается цветение сакуры-6

При благоприятных погодных условиях пышное розовое убранство будет радовать глаз еще эту неделю. Поэтому тем, кто хочет увидеть сакуру во всем ее великолепии, стоит поторопиться.

# Растения и цветы

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