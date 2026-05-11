В ботаническом саду завершается цветение сакуры

В ботаническом саду распустилась сакура. Из-за переменчивой погоды срок цветения этих красочных растений увеличился. Сейчас на ветках одновременно можно заметить и цветы, и распускающиеся листья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ботаническом саду распустилась сакура. Из-за переменчивой погоды срок цветения этих красочных растений увеличился. Сейчас на ветках одновременно можно заметить и цветы, и распускающиеся листья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего на территории ботанического сада высажено около 20 деревьев разных сортов, и порядка 10 из них находятся в активной фазе цветения. Любой желающий может не только понаблюдать за ярким зрелищем и насладиться тонким ароматом сакуры, но и увидеть дерево-долгожитель, растущее здесь уже порядка 40 лет.
Андрей Котов, научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
У нас с каждым годом, наверное, все больше и больше посетителей желают приобщиться, прийти, полюбоваться сакурой, пофотографироваться, побыть рядом, ощутить аромат. Мы стараемся, насколько можем, высаживать больше деревьев по территории ботанического сада.
При благоприятных погодных условиях пышное розовое убранство будет радовать глаз еще эту неделю. Поэтому тем, кто хочет увидеть сакуру во всем ее великолепии, стоит поторопиться.