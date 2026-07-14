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Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине

14 июля 2026 17:06
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Европейская группа поддержки Украины продолжает рассыпаться на фоне пустеющих арсеналов и переоценки прежних подходов. Премьер-министр Болгарии Румен Радев отклонил предложение президента Франции вступить в «коалицию желающих» по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария, которая принимала участие в предыдущих заседаниях, не была представлена на встрече, прошедшей в Париже накануне. Обнародованное там же новое европейское объединение по противоракетной обороне было также проигнорировано Софией. Ранее глава болгарского правительства подчеркнул, что страна полностью исчерпала запасы оружия и боеприпасов на национальных складах после передачи Киеву 13 пакетов военной помощи.

Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине-2

На этом фоне Болгария заявляет о необходимости сильной дипломатической миссии, которая должна положить конец затягиванию вооруженного противостояния. Позиция Софии становится частью масштабной тенденции, ведь ранее о прекращении поставок или пустых складах уже заявили в Польше и Чехии, а также Нидерландах и Словакии.

# Новости Болгарии # Румен Радев

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