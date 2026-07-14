Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине

Европейская группа поддержки Украины продолжает рассыпаться на фоне пустеющих арсеналов и переоценки прежних подходов. Премьер-министр Болгарии Румен Радев отклонил предложение президента Франции вступить в «коалицию желающих» по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария, которая принимала участие в предыдущих заседаниях, не была представлена на встрече, прошедшей в Париже накануне. Обнародованное там же новое европейское объединение по противоракетной обороне было также проигнорировано Софией. Ранее глава болгарского правительства подчеркнул, что страна полностью исчерпала запасы оружия и боеприпасов на национальных складах после передачи Киеву 13 пакетов военной помощи.