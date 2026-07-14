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«За такие деньги можно построить жилье». Почему не стоит ехать учиться в Польшу, объяснил политолог

14 июля 2026 17:25
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ. 

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда белорусам предлагают поступать в Польшу, надо знать, что в Польше 40 % студентов отчисляется на первом курсе. И причина не только в неправильном выборе или тяжести учебы, а в стоимости жизни. Поскольку любая профессия – это про то, сколько можно заработать денег, давайте посчитаем, сколько стоит учиться за границей и есть ли выгода. 

Главная проблема польского студента – это аренда жилья. Всего по стране не хватает 400 тысяч мест для студентов. И помимо того, что сам студент не может жить в дешевом общежитии, это еще и нагрузка на остальной рынок аренды, где работающие не могут снять квартиру или комнату. 

Для сравнения, в Беларуси общежития на первом курсе получают все без исключения студенты-бюджетники. А за деньги, которые они платят в месяц, в Польше можно один раз хорошо поесть. У нас это мера господдержки, а после первого курса – мера поощрения. Надо хорошо учиться, вести общественную работу, чтобы общежитие дали в следующем году. 

Но даже те, кто потом не получает место, должны понимать: если бы завтра закрылись все общаги для студентов-первокурсников, цены на рынки взлетели бы раза в два. А так государство все равно косвенно сдерживает спрос на жилье.

«За такие деньги можно построить жилье». Почему не стоит ехать учиться в Польшу, объяснил политолог-2

Что касается Польши, то средние расходы на студента примерно 1 000 долларов в месяц. Это сумма выше польской минимальной зарплаты, поэтому студентом в Польше быть нельзя без поддержки родителей или без нормальной работы. 

Без учета оплаты за само образование в месяц на ребенка надо тратить тысячу. Плюс оплата учебы – еще минимум 1,5 тысячи долларов в семестр, если учиться на польском языке. На английском будет в два раза дороже. 

То есть белорусскому ребенку за границу надо высылать минимум 15 тысяч в год. За 4 года это 60 тысяч долларов. За такие деньги можно построить жилье в Беларуси, если просто отдать ребенка на бюджет и откладывать те же средства. Кстати, так рассуждают и сами поляки. Там стоимость месяца учебы студента примерно равна выплате по ипотеке за маленькую квартиру.

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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