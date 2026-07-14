«За такие деньги можно построить жилье». Почему не стоит ехать учиться в Польшу, объяснил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда белорусам предлагают поступать в Польшу, надо знать, что в Польше 40 % студентов отчисляется на первом курсе. И причина не только в неправильном выборе или тяжести учебы, а в стоимости жизни. Поскольку любая профессия – это про то, сколько можно заработать денег, давайте посчитаем, сколько стоит учиться за границей и есть ли выгода.

Главная проблема польского студента – это аренда жилья. Всего по стране не хватает 400 тысяч мест для студентов. И помимо того, что сам студент не может жить в дешевом общежитии, это еще и нагрузка на остальной рынок аренды, где работающие не могут снять квартиру или комнату.

Для сравнения, в Беларуси общежития на первом курсе получают все без исключения студенты-бюджетники. А за деньги, которые они платят в месяц, в Польше можно один раз хорошо поесть. У нас это мера господдержки, а после первого курса – мера поощрения. Надо хорошо учиться, вести общественную работу, чтобы общежитие дали в следующем году.

Но даже те, кто потом не получает место, должны понимать: если бы завтра закрылись все общаги для студентов-первокурсников, цены на рынки взлетели бы раза в два. А так государство все равно косвенно сдерживает спрос на жилье.