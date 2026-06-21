Каскады из петуний и живые гирлянды: 1,5 млн цветов высадят на улицах Витебска к «Славянскому базару»

Пестрые ковры на бульварах, каскады петуний на мостах и живые гирлянды вдоль центральных магистралей. К «Славянскому базару» на витебских улицах высадят полтора миллиона цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К главному культурному событию лета готовятся не только организаторы, артисты, но и озеленители. Каждый день они добавляют городу ярких красок. Один из главных визуальных акцентов – цветочные мосты. Панели с растениями крепят к перилам и опорам. Снизу это выглядит как живая стена. Сверху – как дорожка сквозь цветник. К выбору сортов подходят осознанно. Петуния, бегонии, вербена устойчивы к жаре, ветру и дождю. Удивят гостей «Славянского базара» и другими композициями.

Валентина Шендюкова, директор предприятия «Витебский Зеленстрой»: В этом году впервые в Витебске, и, наверное, не побоюсь сказать, и в Беларуси, мы будем удивлять вертикальными озеленениями, которые сделаны по индивидуальным проектам. Вывешиваем новые вертикальные озеленения, кашпо подвесные, которые еще будут в вечернее время и подсветку осуществлять. Такие вот новинки, которые, мы думаем, удивят не только жителей города, но и всех приезжих.

Светлана Коротченко, жительница Витебска:

Город с каждым годом все больше и больше расцветает. И вот это, что придумали, я считаю, это настолько красиво и этому человеку большое-большое спасибо. Настолько зеленый, настолько цветной город, можно сказать.

Озеленение охватывает не только центральные площадки. Но и спальные районы. А также въездные магистрали и дворовые территории. Каждый цветник становится оригинальной фотолокацией.